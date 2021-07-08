У Бердянську зник турист. Він вирішив скупатися у морі під час шторму

У Бердянську Запорізької області чоловік вирішив скупатися у морі під час шторму і зник. Його шукають рятувальники.

Про це повідомляє "Бердянськ 24".

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Зазначається, що зниклий – відпочивальник з Харківської області, він купався у районі бази відпочинку "Аркада". На місці зараз знаходяться рятувальники, але пошуки ускладнили погодні умови. Крім того, у тому районі знаходяться буни.

Працівники ДСНС кажуть, шансів на позитивний результат дуже мало.

Нагадаємо, в Ізюмі Харківської області на місцевому пляжі сталася трагедія. Під час відпочинку потонув 4-річний хлопчик.

Також ми повідомляли, що в Рівненській області в річці потонули двоє людей. Батько намагався врятувати дочку, але не вмів плавати.

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