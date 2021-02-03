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Великих аварій вдалося уникнути: у ДТЕК прокоментували відключення Запорізької ТЕС

3 лютого, 22:52

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Електропостачання у більшості пунктів відновлено

Увечері в середу, 3 лютого, Запорізька ТЕС повністю відключилася від енергосистеми через замикання на підстанції "Луч", але великих аварій вдалося уникнути.

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Про це розповів генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв в ефірі "Україна 24".

"Завдяки спрацьовуванню захистів на Запорізькій ТЕС вдалося уникнути більших аварій. Силами енергетиків робота станції відновлюється, виробляються пускові операції із запуску блоків для початку роботи і відпуску електроенергії в систему", – повідомив Салєєв.

За його словами, ця позаштатна ситуація дійсно призвела до короткочасного відключення світла в Енергодарі, але енергетики працюють і електропостачання в більшості відключених пунктів відновлене.

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"Для збалансування ситуації в системі ДТЕК працює у повному складі доступного обладнання і синхронізує всі свої дії з НЕК "Укренерго", – зазначив Салєєв.

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Нагадаємо, 3 лютого в місті Енергодар і кількох прилеглих до нього населених пунктів зникла електрика через замикання на підстанції "Луч", але менш ніж за дві години електропостачання було відновлене завдяки екстреним діям енергетиків Запорізької ТЕС.

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аварія ТЕС енергодар ДТЕК Запорізька область
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