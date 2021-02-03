Крупных аварий удалось избежать: в ДТЭК прокомментировали отключение Запорожской ТЭС

Вечером в среду, 3 февраля, Запорожская ТЭС полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч", но крупных аварий удалось избежать.

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Об этом рассказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев в эфире "Украина 24".

"Благодаря срабатыванию защиты на Запорожской ТЭС удалось избежать более крупных аварий. Силами энергетиков работа станции восстанавливается, производятся пусковые операции по запуску блоков для начала работы и отпуска электроэнергии в систему", – сообщил Салеев.

По его словам, данная внештатная ситуация действительно привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но энергетики работают и электроснабжение в большинстве отключенных пунктов восстановлено.

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"Для сбалансирования ситуации в системе ДТЭК работает полным составом доступного оборудования и синхронизирует все свои действия с НЭК "Укрэнерго" – отметил Салеев.

Ильдар Салеев

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Напомним, 3 февраля в городе Энергодар и нескольких прилегающих к нему населенных пунктов пропало электричество из-за замыкания на подстанции Запорожской ТЭС, но менее чем за два часа электроснабжение было восстановлено благодаря экстренным действиям энергетиков Запорожской ТЭС.

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