У Кирилівці молодого хлопця вбили ножем у серце: конфлікт був через українську мову

У Кирилівці Запорізької області жорстоко вбили 26-річного хлопця. Чоловік у нетверезому стані вдарив його ножем у серце.
Про це повідомляє РІА Мелітополь.
Деталі трагедії
Як стало відомо, загиблого звали Микола. За словами батька хлопця, на його сина напав чоловік родом із Луганська. Він був у стані алкогольного сп'яніння і нібито почав конфліктувати з Миколою через те, що той говорив українською мовою.
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Чоловік запропонував вийти на вулицю і хлопець погодився, оскільки був чемпіоном з джиу-джитсу і був упевнений у своїх силах. У підсумку його вдарили ножем у серце, і Микола впав на землю.
Співробітник поліції намагався допомогти, але хлопець помер у нього на руках.
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