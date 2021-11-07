В Кирилловке молодого парня убили ножом в сердце: конфликт был из-за украинского языка

В Кирилловке Запорожской области жестоко убили 26-летнего парня. Мужчина в нетрезвом состоянии ударил его ножом в сердце.
Об этом сообщает "РИА Мелитополь".
Детали трагедии
Как стало известно, погибшего звали Николай. По словам отца парня, на его сына напал мужчина родом из Луганска. Он был в состоянии алкогольного опьянения и якобы начал конфликтовать с Николаем из-за того, что тот говорил на украинском языке.
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Мужчина предложил выйти на улицу, и парень согласился, так как был чемпионом по джиу-джитсу, и был уверен в своих силах. В результате его ударили ножом в сердце, и Николай упал на землю.
Сотрудник полиции пытался помочь, но парень скончался у него на руках.
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