В Кирилловке молодого парня убили ножом в сердце: конфликт был из-за украинского языка

Сотрудник полиции пытался помочь, но пострадавший скончался у него на руках

В Кирилловке жестоко убили молодого парня. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кирилловке Запорожской области жестоко убили 26-летнего парня. Мужчина в нетрезвом состоянии ударил его ножом в сердце.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

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Детали трагедии

Как стало известно, погибшего звали Николай. По словам отца парня, на его сына напал мужчина родом из Луганска. Он был в состоянии алкогольного опьянения и якобы начал конфликтовать с Николаем из-за того, что тот говорил на украинском языке.

Мужчина предложил выйти на улицу, и парень согласился, так как был чемпионом по джиу-джитсу, и был уверен в своих силах. В результате его ударили ножом в сердце, и Николай упал на землю.

Сотрудник полиции пытался помочь, но парень скончался у него на руках.

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