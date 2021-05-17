У Кирилівці чоловік розстріляв двох осіб: що стало причиною

У курортному місті Запорізької області зловмисник влаштував стрілянину з рушниці, після чого втік – всі подробиці події

У Кирилівці Запорізької області сталася стрілянина. Внаслідок чого двоє чоловіків отримали поранення, а стрілок втік з місця злочину.

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Як повідомили в пресслужбі департаменту карного розшуку, дві компанії осіб напідпитку через раптово виниклий конфлікт затіяли бійку. Після її завершення зловмисник повернувся до противників вже з рушницею і зробив декілька пострілів, якими поранив 18-річного та 46-річного жителів Запоріжжя.

У постраждалих вогнепальні поранення черевної порожнини, грудей і голови. Зараз за життя обох чоловіків борються лікарі.

Підозрюваного затримали при спробі поспішного виїзду з населеного пункту. Ним виявився 34-річний житель Дніпра. Зараз проводяться слідчі дії.

Раніше ми повідомляли, що в Києві пасажир розстріляв водія автобуса.

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