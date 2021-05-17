Русский
$ 27,61
33,48
  1. Новини в регіонах
  2. Запоріжжя Новини

У Кирилівці чоловік розстріляв двох осіб: що стало причиною

17 травня, 14:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У курортному місті Запорізької області зловмисник влаштував стрілянину з рушниці, після чого втік – всі подробиці події

У Кирилівці Запорізької області сталася стрілянина. Внаслідок чого двоє чоловіків отримали поранення, а стрілок втік з місця злочину.

Реклама

Як повідомили в пресслужбі департаменту карного розшуку, дві компанії осіб напідпитку через раптово виниклий конфлікт затіяли бійку. Після її завершення зловмисник повернувся до противників вже з рушницею і зробив декілька пострілів, якими поранив 18-річного та 46-річного жителів Запоріжжя.

У постраждалих вогнепальні поранення черевної порожнини, грудей і голови. Зараз за життя обох чоловіків борються лікарі.

Підозрюваного затримали при спробі поспішного виїзду з населеного пункту. Ним виявився 34-річний житель Дніпра. Зараз проводяться слідчі дії.

В тренді
Про що говорили загиблі під Чугуєвом курсанти. Записи чорних скриньок Ан-26
В тренді
У Кременчуці учень вирішив "покінчити з собою" через відібрані на уроці чіпси
В тренді
В Одеській області лікар наживався на хворих пацієнтах – подробиці (відео)

Раніше ми повідомляли, що в Києві пасажир розстріляв водія автобуса.

Реклама

Також нагадаємо, на Прикарпатті сталася стрілянина, поранено двох людей.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти