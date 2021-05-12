У Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила (фото)

У Кирилівці Запорізької області на узбережжі знайшли мертвого крокодила, зоозахисники вважають, що тварина стала жертвою фотопослуг.
Про це повідомляє організація UAnimals на своїй сторінці в Facebook.
"Фотографи кажуть про те, що люблять тварин, яких експлуатують? Розповідають, що рятують їх і піклуються про них? Вкотре нагадуємо, що це брехня! У курортному селищі Кирилівка на пляжі знайшли тіло мертвого крокодила. Не похованого, а просто викинутого, як сміття", – йдеться в повідомленні.
Крім цього, UAnimlas звертається до народних обранців схвалити проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних довогоров і директив ЄС у сфері охорони навколишнього середовища).
У свою чергу, відпочиваючих зоозахисники просять відмовитися від фото з тваринами.
Нагадаємо, що в Івано-Франківській області червонокнижного ведмедя Юру вже 17 років утримують при ресторанно-готельному комплексі "Байка" в жахливих умовах.
Раніше сайт "Сьогодні" розповів про законодавчі зміни у сфері захисту тварин і про те, що потрібно знати українцям.