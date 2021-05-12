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У Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила (фото)

12 травня, 12:48

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зоозахисники розповіли, що влітку саме на цьому морському курорті відпочиваючим пропонували зробити фото з екзотичною твариною

У Кирилівці Запорізької області на узбережжі знайшли мертвого крокодила, зоозахисники вважають, що тварина стала жертвою фотопослуг.

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Про це повідомляє організація UAnimals на своїй сторінці в Facebook.

"Фотографи кажуть про те, що люблять тварин, яких експлуатують? Розповідають, що рятують їх і піклуються про них? Вкотре нагадуємо, що це брехня! У курортному селищі Кирилівка на пляжі знайшли тіло мертвого крокодила. Не похованого, а просто викинутого, як сміття", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, UAnimlas звертається до народних обранців схвалити проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних довогоров і директив ЄС у сфері охорони навколишнього середовища).

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У свою чергу, відпочиваючих зоозахисники просять відмовитися від фото з тваринами.

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Нагадаємо, що в Івано-Франківській області червонокнижного ведмедя Юру вже 17 років утримують при ресторанно-готельному комплексі "Байка" в жахливих умовах.

Раніше сайт "Сьогодні" розповів про законодавчі зміни у сфері захисту тварин і про те, що потрібно знати українцям.

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