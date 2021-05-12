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В Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила (фото)

12 мая, 12:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Зоозащитники рассказали, что летом именно на этом морском курорте отдыхающим предлагали сделать фото с экзотическим животным

В Кирилловке Запорожской области на побережье нашли мертвого крокодила, зоозащитники считают, что животное стало жертвой фотоуслуг.

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Об этом сообщает организация UAnimals на своей странице в Facebook.

"Фотографы говорят о том, что любят животных, которых эксплуатируют? Рассказывают, что спасают их и заботятся о них? В очередной раз напоминаем, что это ложь! В курортном поселке Кирилловка на пляже нашли тело мертвого крокодила. Не похороненного, а просто выброшенного, как мусор", – говорится в сообщении.

Кроме этого, UAnimlas обращается к народным избранникам одобрить проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (касательно имплементации положений некоторых международных довогоров и директив ЕС в сфере охраны окружающей среды).

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В свою очередь, отдыхающих зоозащитники просят отказаться от фото с животными.

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Напомним, что в Ивано-Франковской области краснокнижного медведя Юру уже 17 лет удерживают при ресторанно-гостиничном комплексе "Байка" в ужасных условиях.

Ранее сайт "Сегодня" рассказал о законодательных изменениях в сфере защиты животных и о том, что нужно знать украинцам.

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