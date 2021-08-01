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У море зайти не просто: на пляжах у Бердянську виросли гори водоростей (фото, відео)

1 серпня 2021 20:44

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

До прибережної лінії Бердянська прибило тонни морської зеленої трави, через яку увійти в море для відпочивальників стало вельми проблематично

Берегова лінія бердянських пляжів вкрита суцільним килимом зеленої трави / колаж "Сьогодні"

Берегова лінія бердянських пляжів вкрита суцільним килимом зеленої трави / колаж "Сьогодні"

У Бердянську після навали медуз і комарів насолоджуватися морем відпочивальникам заважає нова напасть – вітер прибив до узбережжя Бердянської затоки тонни зелених водоростей.

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Про це повідомляє місцеве видання PRO.berdiansk.biz.

Морська трава заполонила практично всі пляжі в Бердянській затоці.

У море в Бердянську зайти дуже складно / PRO.berdiansk.biz

У море в Бердянську зайти дуже складно / PRO.berdiansk.biz

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"Щільний шар морської трави і на березі, і в воді прибитий течією та вітром з південного напрямку. Відпочивальники кажуть, що метрів 10-15 від берега трави вже немає, але відстань до чистої води треба ще подолати", – пише видання.

Пляжі у Бердянську покрыли купи водорослів / PRO.berdiansk.biz

Пляжі у Бердянську покрыли купи водорослів / PRO.berdiansk.biz

На деяких пляжаж орендарі розчищають водорості бульдозерами, але до ранку течія знову прибиває величезну кількість морської трави, яка приносить дискомфорт відпочивальникам.

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Горb водорослів заполонили бердянскі пляжі / PRO.berdiansk.biz
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Горb водорослів заполонили бердянскі пляжі / PRO.berdiansk.biz

Там же, де орендарі пляжів не так відповідально ставляться до комфорту своїх клієнтів, картина зовсім сумна, а міська влада вирішувати цю проблему не поспішає.

Чи небезпечні зелені водорості

Зелені водорості, які останні кілька років докучають жителям Бердянська і відпочивальникам, абсолютно нешкідливі. Мало того, дехто їх навіть використовує з лікувальною метою.

Щодо боротьби з ними на пляжах, то, на думку експертів та екологів, єдиний спосіб – своєчасне прибирання, інших варіантів немає.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Одесі відпочивальникам не радили купатися в морі, оскільки там зацвіли водорості. Фахівці знайшли у воді токсичну бактерію, яка вражає печінку і нервову тканину.

Водночас від медуз цього року страждає не тільки Бердянськ:

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