У море зайти не просто: на пляжах у Бердянську виросли гори водоростей (фото, відео)

Берегова лінія бердянських пляжів вкрита суцільним килимом зеленої трави / колаж "Сьогодні"
У Бердянську після навали медуз і комарів насолоджуватися морем відпочивальникам заважає нова напасть – вітер прибив до узбережжя Бердянської затоки тонни зелених водоростей.
Про це повідомляє місцеве видання PRO.berdiansk.biz.
Морська трава заполонила практично всі пляжі в Бердянській затоці.
У море в Бердянську зайти дуже складно / PRO.berdiansk.biz
У море в Бердянську зайти дуже складно / PRO.berdiansk.biz
"Щільний шар морської трави і на березі, і в воді прибитий течією та вітром з південного напрямку. Відпочивальники кажуть, що метрів 10-15 від берега трави вже немає, але відстань до чистої води треба ще подолати", – пише видання.
Пляжі у Бердянську покрыли купи водорослів / PRO.berdiansk.biz
Пляжі у Бердянську покрыли купи водорослів / PRO.berdiansk.biz
На деяких пляжаж орендарі розчищають водорості бульдозерами, але до ранку течія знову прибиває величезну кількість морської трави, яка приносить дискомфорт відпочивальникам.
Горb водорослів заполонили бердянскі пляжі / PRO.berdiansk.biz
Горb водорослів заполонили бердянскі пляжі / PRO.berdiansk.biz
Там же, де орендарі пляжів не так відповідально ставляться до комфорту своїх клієнтів, картина зовсім сумна, а міська влада вирішувати цю проблему не поспішає.
Чи небезпечні зелені водорості
Зелені водорості, які останні кілька років докучають жителям Бердянська і відпочивальникам, абсолютно нешкідливі. Мало того, дехто їх навіть використовує з лікувальною метою.
Щодо боротьби з ними на пляжах, то, на думку експертів та екологів, єдиний спосіб – своєчасне прибирання, інших варіантів немає.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в Одесі відпочивальникам не радили купатися в морі, оскільки там зацвіли водорості. Фахівці знайшли у воді токсичну бактерію, яка вражає печінку і нервову тканину.
Водночас від медуз цього року страждає не тільки Бердянськ:
- У річці Дніпро помічають все більше прісноводних медуз. І хоча ще минулого року їх було зовсім небагато, зараз кияни помічають збільшення їхньої кількості.
- У Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка викупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.