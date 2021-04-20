У Запоріжжі маршрутка потрапила в ДТП: є постраждалі і загиблий (фото)

Жахливе ДТП сталося в Комунарському районі міста – на місці події працювали рятувальники, постраждалих госпіталізовали

У Запоріжжі легковик на великій швидкості влетів в маршрутку. Внаслідок ДТП загинула пасажирка з першого авто, ще три людини постраждали.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася 20 квітня близько 13:40 в Комунарському районі міста біля центральної прохідної Запорізького автомобілебудівного заводу.

43-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer перевищив швидкість і не впорався з керуванням транспортного засобу, він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes.

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На місце події виїхали правоохоронці, рятувальники та медики.

Внаслідок аварії 39-річна пасажирка Mitsubishi Lancer отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події. Водіїв обох транспортних засобів та пасажира маршрутного таксі з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували.

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За попередніми даними, у салоні маршрутного таксі перебувало троє пасажирів.

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За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Раніше ми повідомили, що у Києві маршрутка збила на смерть жінку.

Також нагадаємо, під Харковом перекинулася маршрутка з пасажирами, багато постраждалих.

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