У Запоріжжі просять перейменувати площу Маяковського в честь американського порноактора

Біллі Геррінгтон був актором порнофільмів, після чого працював стриптизером у гей-клубах США

Площу Маяковського в Запоріжжі хочуть перейменувати на честь Біллі Геррінгтона / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі збирають підписи за перейменування площі Маяковського на площу американського актора порнофільмів Біллі Геррінгтона.

Петицію на сайті міськради розмістив Олександр Задорожний.

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У тексті петиції він вказав, що в місті вже є сквер імені Маяковського, алея імені Маяковського і кінотеатр, теж названий на його честь.

"Перейменування одного з об'єктів міста на честь відомого американського актора не змінить загальної картини, але гарантовано стане потужним туристичним магнітом для багатьох людей. Біллі Геррінгтон це відомий американський актор, на фільмах якого виросли покоління не тільки американців, але й українців та європейців", – написав він.

Зазначимо, що за два дні петицію підтримали 805 людей. Згідно з правилами, вона вже набрала достатню кількість підписів (потрібно мінімум 750), тому пропозицію повинні розглянути в міськраді.

Петиція на сайті міськради. Скріншот

Що відомо про Біллі Геррінгтона?

Геррінгтон був актором гей-фільмів, отримавши безліч нагород і популярність у якості однієї з основних "зірок" цього напрямку в кінці 1990-х років.

На початку 2000-х він працював стриптизером у гей-клубах США, але в 2008 році оголосив про завершення кар'єри і відхід на роботу в будівельну компанію.

У 2016 році Біллі в своєму Twitter-акаунті відповів на чутки про його орієнтацію, він гетеросексуал.

У 2018 році Геррінгтон загинув у ДТП.

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Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон запропонував перейменувати Україну в Росію-1.

Крім того, Верховна Рада перейменувала селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області в Нью-Йорк .