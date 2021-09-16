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В Запорожье просят переименовать площадь Маяковского в честь американского порноактера

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
16 сентября, 14:44
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Билли Геррингтон был актером порнофильмов, после чего работал стриптизером в гей-клубах США
Площадь Маяковского в Запорожье хотят переименовать на честь Билли Геррингтона
Площадь Маяковского в Запорожье хотят переименовать на честь Билли Геррингтона / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье собирают подписи за переименование площади Маяковского на площадь американского актера порнофильмов Билли Геррингтона.

Петицию на сайте горсовета разместил Александр Задорожный.

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В тексте петиции он указал, что в городе уже есть сквер имени Маяковского, аллея имени Маяковского и кинотеатр, тоже названный в его честь.

"Переименование одного из объектов города в честь известного американского актера не изменит общей картины, но гарантированно станет мощным туристическим магнитом для многих людей. Билли Геррингтон – это известный американский актер, на фильмах которого выросли поколения не только американцев, но и украинцев и европейцев", – написал он.

Отметим, что за два дня петицию поддержали 805 человек. Согласно правилам, она уже набрала достаточное количество подписей (нужно минимум 750), так что предложение должны рассмотреть в горсовете.

Петиция на сайте горсовета. Скриншот

Что известно о Билли Геррингтоне?

  • Геррингтон был актером гей-фильмов, получив множество наград и популярность в качестве одной из основных "звезд" этого направления в конце 1990-х годов.
  • В начале 2000-х он работал стриптизером в гей-клубах США, но в 2008 году объявил о завершении карьеры и уходе на работу в строительную компанию.
  • В 2016 году Билли в своем Twitter-аккаунте ответил на слухи о его ориентации, он гетеросексуал.
  • В 2018 году Геррингтон погиб в ДТП.
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Напомним, ранее Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1.

Кроме того, Верховная Рада переименовала поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.

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