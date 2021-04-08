У Запоріжжі "смотрящий" керував бандою рекетирів із СІЗО

У Запоріжжі поліцейські викрили злочинне угруповання на чолі з так званим "смотрящим" за СІЗО.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, зловмисники "спеціалізувалися" на вимаганні грошей з місцевих жителів, створюючи штучні приводи для цього. У разі несплати "данини" вони психологічно тиснули на потерпілих, погрожували насильством і фізичною розправою.

Організатором виявився 25-річний чоловік, який відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину. Одному з трьох його "помічників" поки повідомлено про підозру.

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Під час обшуків копи виявили наркотики, вогнепальну зброю, яку учасники банди, ймовірно, використовували для погроз, а також мобільні телефони та чорнові записи.

Зазначається, що у листопаді 2020 житель Запоріжжя вимагав 20 тисяч гривень неіснуючого боргу від місцевого жителя, погрожуючи зброєю. Крім того, інші учасники банди погрожували потерпілому по телефону. Перебуваючи під цим тиском, потерпілий передав здирнику частину грошових коштів в сумі 9000 гривень.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові затримали вимагачів.

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Також нагадаємо, у Вінниці невідомі пограбували чоловіка, а потім вимагали ще гроші.

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