В Запорожье "смотрящий" руководил бандой рэкетиров из СИЗО

В Запорожье полицейские разоблачили преступную группировку во главе с так называемым "смотрящим" за СИЗО.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, злоумышленники "специализировались" на вымогательстве денег у местных жителей, создавая искусственные поводы для этого. В случае неуплаты "дани" они психологически давили на потерпевших, угрожали насилием и физической расправой.

Организатором оказался 25-летний мужчина, который отбывает наказание за совершение тяжкого преступления. Одному из трех его "помощников" пока сообщено о подозрении.

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Во время обысков копы обнаружили наркотики, огнестрельное оружие, которое участники банды, вероятно, использовали для угроз, а также мобильные телефоны и черновые записи.

Отмечается, что в ноябре 2020 житель Запорожья требовал 20 тысяч гривен несуществующего долга от местного жителя, угрожая оружием. Кроме того, другие участники банды угрожали пострадавшему по телефону. Находясь под этим давлением, потерпевший передал вымогателю часть денежных средств в сумме 9000 гривен.

Ранее мы сообщали, что в Харькове задержали вымогателей.

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Также напомним, в Виннице неизвестные ограбили мужчину, а потом требовали еще деньги.

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