У Запоріжжі в ДТП постраждали 14 людей: водій втік (фото)

У Запоріжжі сталася ДТП за участю маршрутного автобуса. Внаслідок інциденту в лікарню доставили 14 людей.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що на вулиці Бородінській водій автобуса Mercedes-Benz виїхав за межі проїжджої частини, маршрутка з пасажирами врізалася в електроопору.

/ Фото: Нацполиция

Внаслідок аварії 14 людей з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували в міську лікарню. Після надання медичної допомоги 13 з них відпустили додому.

Водій втік з місця аварії, зараз його шукають правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Донбасі перекинувся автобус з пасажирами, у водія під час руху стався інфаркт.

Крім того, у ДТП на трасі Київ – Чоп загинув чоловік і 2-річна дівчинка, ще три людини в лікарні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама