У Запоріжжі в ДТП постраждали 14 людей: водій втік (фото)

У Запоріжжі сталася ДТП за участю маршрутного автобуса. Внаслідок інциденту в лікарню доставили 14 людей.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Зазначається, що на вулиці Бородінській водій автобуса Mercedes-Benz виїхав за межі проїжджої частини, маршрутка з пасажирами врізалася в електроопору.
Внаслідок аварії 14 людей з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували в міську лікарню. Після надання медичної допомоги 13 з них відпустили додому.
Водій втік з місця аварії, зараз його шукають правоохоронці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, на Донбасі перекинувся автобус з пасажирами, у водія під час руху стався інфаркт.
Крім того, у ДТП на трасі Київ – Чоп загинув чоловік і 2-річна дівчинка, ще три людини в лікарні.
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