Русский
$ 28,06
33,9
  1. Новини в регіонах
  2. Запоріжжя Новини

У Запоріжжі в ДТП постраждали 14 людей: водій втік (фото)

2 лютого, 13:53

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Авто врізалося в електроопору

У Запоріжжі сталася ДТП за участю маршрутного автобуса. Внаслідок інциденту в лікарню доставили 14 людей.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що на вулиці Бородінській водій автобуса Mercedes-Benz виїхав за межі проїжджої частини, маршрутка з пасажирами врізалася в електроопору.

/ Фото: Нацполиция

Внаслідок аварії 14 людей з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували в міську лікарню. Після надання медичної допомоги 13 з них відпустили додому.

Водій втік з місця аварії, зараз його шукають правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Донбасі перекинувся автобус з пасажирами, у водія під час руху стався інфаркт.

Крім того, у ДТП на трасі Київ – Чоп загинув чоловік і 2-річна дівчинка, ще три людини в лікарні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ДТП маршрутка водії постраждалі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Циклон продовжує бушувати в Україні: де в п'ятницю сніжитиме
Циклон продовжує бушувати в Україні: де в п'ятницю сніжитимеУкраїна
Сильні снігопади ринуть на південь України: синоптики попередили українців
Сильні снігопади ринуть на південь України: синоптики попередили українцівУкраїна
Україну чекають температурні гойдалки від -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Україну чекають температурні гойдалки від -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраїна
Знову накриють снігопади та дощі: в Україну йде ще один циклон
Знову накриють снігопади та дощі: в Україну йде ще один циклонУкраїна
У Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть на уроці
У Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть на уроціЗапоріжжя
У Запоріжжі помер школяр, який пережив клінічну смерть на уроці
У Запоріжжі помер школяр, який пережив клінічну смерть на уроціЗапоріжжя

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти