У водія був інфаркт: на Донбасі перекинувся автобус з пасажирами (фото)

У Донецькій області в ДТП потрапив рейсовий автобус. Внаслідок аварії постраждали водій і троє пасажирів.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Інцидент стався у Дружківці на вулиці Машинобудівників. Автобус їхав за маршрутом 18 "Абсолют – смт Новомиколаївка".

Попередньо встановлено, що у водія 1960 року народження стався інфаркт, через що він не впорався з керуванням. Автобус з'їхав з дороги і перекинувся. Троє пасажирів віком 35-51 років отримали тілесні ушкодження.

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Водія госпіталізували в реанімацію місцевої лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в ДТП на трасі Київ – Чоп загинув чоловік і 2-річна дівчинка, ще троє у лікарні.

Крім того, у Сумській області на Роменській трасі в ДТП потрапили вантажівка і карета швидкої допомоги.

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