Слідом за медузами Кирилівку окупували комарі (відео)

За словами очевидців, це так звані одноденки – вони не кусаються, але ускладнюють відпочинок

Комахи швидко злітаються в будь-яке яскраво освітлене місце / Фото: колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці, слідом за навалою медуз, з'явилася нова проблема – туристи страждають від комарів, які практично окупували селище.

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Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".

У Мережі оприлюднили відео з курорту, де видно, де все просто кишить комарами. Вони літають по кімнатах, сидять на стінах, а на підвіконні не один десяток комах.

Очевидці повідомляють, що це так звані одноденки. Вони не кусаються, але за кілька секунд злітаються на будь-яку освітлену ділянку.

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В цьому році не щастить ні туристам, ні власникам курортів в Кирилівці. Першим псують відпочинок медузи і комарі, а другим доводиться екстрено шукати варіанти, щоб врятувати свій бізнес. Багато українців відмовляються від відпустки на Азовському морі через корнеротів.

Фото: скріншот

Що робити, якщо вжалила медуза

Найпоширеніший вид медуз в Азовському морі – корнерот. Опік від них не смертельний, але небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей.

На сайті Держспоживслужби дали такі поради:

У разі контакту прийняти антигістамінний препарат.

Промити обпечене місце морською або солоною водою (прісною – не можна), а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.

Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5% -ним оцтом.

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