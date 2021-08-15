Слідом за медузами Кирилівку окупували комарі (відео)

У курортній Кирилівці, слідом за навалою медуз, з'явилася нова проблема – туристи страждають від комарів, які практично окупували селище.
Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".
У Мережі оприлюднили відео з курорту, де видно, де все просто кишить комарами. Вони літають по кімнатах, сидять на стінах, а на підвіконні не один десяток комах.
Очевидці повідомляють, що це так звані одноденки. Вони не кусаються, але за кілька секунд злітаються на будь-яку освітлену ділянку.
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В цьому році не щастить ні туристам, ні власникам курортів в Кирилівці. Першим псують відпочинок медузи і комарі, а другим доводиться екстрено шукати варіанти, щоб врятувати свій бізнес. Багато українців відмовляються від відпустки на Азовському морі через корнеротів.
Що робити, якщо вжалила медуза
Найпоширеніший вид медуз в Азовському морі – корнерот. Опік від них не смертельний, але небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей.
На сайті Держспоживслужби дали такі поради:
- У разі контакту прийняти антигістамінний препарат.
- Промити обпечене місце морською або солоною водою (прісною – не можна), а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.
- Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5% -ним оцтом.
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