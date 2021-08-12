Кладовище медуз. Туристи в Кирилівці вирішили очистити море своїми силами – відео

За словами туристів, бар'єрні сітки погано допомагають і медузи все одно потрапляють на огороджену територію

Відпочивальники виносять в пакетах медуз з води. Колаж "Сьогодні"

У четвер, 12 серпня, куррортну Кирилівку в Запорізькій області продовжують атакувати медузи. Однак відпочивальникам це вже не заважає – пляжі забиті людьми. Власники баз відпочинку встановили спеціальні бар'єрні сітки від медуз, але це виявилося не дуже ефективно.

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Відео з пляжу опублікували в YouTube-каналі "Земеля".

Автор показав багато мертвих медуз на узбережжі. При цьому туристи купаються у морі і загоряють на пляжах.

Деякі відпочивальники намагаються врятувати ситуацію і своїми силами очистити місце для купання. За допомогою пакетів вони виловлюють медуз із води, а потім викидають їх на берег.

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"На пляжі прямо ціле медузне кладовище. Люди навіть пакетами виловлюють їх із моря і кладуть на берег. При цьому наша влада нічого не робить", – розповів відпочивальник.

Що робити, якщо вжалила медуза

Найпоширеніший вид медуз в Азовському морі – корнерот . Опік від нього не смертельний, але небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей.

На сайті Держпродспоживслужби дали такі поради:

У разі контакту прийняти антигістамінний препарат.

Промити обпечене місце морською або солоною водою (прісною – не можна), а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.

Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-вим оцтом.

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