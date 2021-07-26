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Процес йде вже 40 років – звідки в Кирилівці взялася навала медуз

26 липня 2021 15:02

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Зараз йде період, коли вода в морі найбільш сприятлива для медуз

Нашестя медуз в Азовському морі. Колаж "Сьогодні"

Нашестя медуз в Азовському морі. Колаж "Сьогодні"

Навала медуз у Кирилівці та інших курортах на Азовському морі пов'язане зі зниженням солоності води в морі, цей процес йде вже 40 років.

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Про це в ефірі "Українського радіо" розповіла завідувачка лабораторією гідробіологічних та еколого-токсикологічних досліджень Інституту рибного господарства і екології моря Віра Гетьманенко.

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Вона зазначила, що таке ж море було ще в 1970-х роках.

"Була навала медуз до тих пір, поки море не почало пріснявіти і медузи на деякий час зникли. Вони завжди були, але в південній частині моря, тобто біля Керченської протоки", – сказала Гетьманенко.

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За її словами, навесні медузи входять в акваторію Азовського моря через Керченську протоку, там вони проводять зиму і розмножуються.

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Протягом останніх 40 років зниження солоності води відбувається певними циклами. Зараз якраз період, коли Азовське море за цим критерієм наближається до Чорного – а це найкомфортніші умови для медуз.

Нагадаємо, у Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка викупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.

Крім того, у Бердянську Запорізької області полчища медуз псують настрій відпочивальникам- через них складно зайти в море, а після купання з'являється алергічна реакція.

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