Всю ніч просиділа на холоді: під Запоріжжям батько забрав дочку на п'янку і забув про неї

Мати дитини забила на сполох, коли не знайшла вдома дочку і чоловіка – чоловік прийшов додому наступного ранку із замерзлою і голодною дівчинкою

У Запорізькій області поліцейські склали кілька протоколів стосовно батька, який забрав з дому маленьку дочку і не стежив за нею.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

До правоохоронців звернулася мати дитини. Вона розповіла, що поки вона була на роботі, її чоловік з 10-річною дочкою поїхали кудись на авто і не повернулися, а телефон у чоловіка вимкнений.

Глава сім'ї повернувся з донькою тільки під ранок. Дівчинка була голодною, у легкому одязі, тому дуже замерзла. Виявилося, що чоловік взяв дитину на п'янку з друзями і залишив її без нагляду. Цілу ніч дівчинка сиділа одна без їжі і одягнена не за погодою.

Реклама / Фото: Нацполиция В тренді На Волині багатодітний батько наклав на себе руки. Подробиці трагедії

За невиконання батьківських обов'язків, розпивання алкоголю у громадських місцях і п'яну їзду на чоловіка склали протоколи. За останнє порушення йому загрожує 17 000 гривень штрафу з позбавленням водійських прав на один рік.

Нагадаємо, в Одесі троє дітей жили в жахливих умовах. Батьки закрили їх у квартирі і пішли, діти просили допомоги у перехожих через вікно.

Крім того, у Харківській області двох хлопчиків знайшли голодними і брудними на вулиці.