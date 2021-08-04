Затоплені вулиці і повалені дерева. У двох областях України пронісся ураган (відео)

По Україні пронісся справжній ураган, який накоїв чимало лиха в Запоріжжі і Херсонській області

Негода наробила чимало лиха. Фото: колаж "Сьогодні"

Потужна злива затопила вулиці Запоріжжя. Також ураган пронісся по Херсонській області. У Новій Каховці нарахували півсотні повалених дерев.

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Як говориться в сюжеті "Сьогодні", в Запоріжжі негода тривала всього годину. Ливнівки не впоралися з опадами.

А у Новій Каховці Херсонської області вітер був такої сили, що зривав дерева. На щастя, обійшлося без жертв. Вітер додав роботи комунальникам. Вони до ночі різали гілки.

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Крім того, дощі і град синоптики сьогодні, 4 серпня, прогнозують у західних, центральних і північних областях. А ось на сході і півдні буде сухо і жарко.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області вирувала негода. У місті Первомайськ почалася гроза й потужна злива.

Також нагадаємо, в Карпатах блискавка влучила в туристів, а Чернігів затопило.

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