Русский
$ 26,84
31,89
  1. Новини в регіонах
  2. Запоріжжя Новини

Затоплені вулиці і повалені дерева. У двох областях України пронісся ураган (відео)

4 серпня 2021 11:43

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

По Україні пронісся справжній ураган, який накоїв чимало лиха в Запоріжжі і Херсонській області

Негода наробила чимало лиха. Фото: колаж "Сьогодні"

Негода наробила чимало лиха. Фото: колаж "Сьогодні"

Потужна злива затопила вулиці Запоріжжя. Також ураган пронісся по Херсонській області. У Новій Каховці нарахували півсотні повалених дерев.

Реклама

Як говориться в сюжеті "Сьогодні", в Запоріжжі негода тривала всього годину. Ливнівки не впоралися з опадами.

А у Новій Каховці Херсонської області вітер був такої сили, що зривав дерева. На щастя, обійшлося без жертв. Вітер додав роботи комунальникам. Вони до ночі різали гілки.

Читайте також:

В тренді
У ресторані Кам'янського повісили карту з "російським" Кримом – фото
Територію півострова замалювали тим же кольором, що і РФ. Фото: Максим Городенко
Реклама

Сильний вітер зривав дахи, а дощ заливав авто. В Україні бушував ураган (відео)

Крім того, дощі і град синоптики сьогодні, 4 серпня, прогнозують у західних, центральних і північних областях. А ось на сході і півдні буде сухо і жарко.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області вирувала негода. У місті Первомайськ почалася гроза й потужна злива.

Також нагадаємо, в Карпатах блискавка влучила в туристів, а Чернігів затопило.

Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Процес йде вже 40 років – звідки в Кирилівці взялася навала медуз
Процес йде вже 40 років – звідки в Кирилівці взялася навала медузЗапоріжжя
Дешевої їжі вистачає. Скільки коштує обід у Кирилівці – відео
Дешевої їжі вистачає. Скільки коштує обід у Кирилівці – відеоЗапоріжжя
Вивозять майже два причепи щодня. Як на пляжі в Кирилівці прибирають медуз – фото і відео
Вивозять майже два причепи щодня. Як на пляжі в Кирилівці прибирають медуз – фото і відеоЗапоріжжя
Поїзд
Поїзд "Інтерсіті+" Київ – Запоріжжя затримується на три години: що сталосяУкраїна
У Кирилівці гідроцикл врізався у
У Кирилівці гідроцикл врізався у "банан" з людьми – є постраждаліЗапоріжжя
Чи є медузи? Що зараз відбувається в Кирилівці (відео)
Чи є медузи? Що зараз відбувається в Кирилівці (відео)Запоріжжя

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти