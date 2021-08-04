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Затопленные улицы и поваленные деревья. В двух областях Украины пронесся ураган (видео)

4 августа 2021 11:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

По Украине пронесся настоящий ураган, который натворил немало бед в Запорожье и Херсонской области

Непогода натворила немало бед. Фото: коллаж "Сегодня"

Непогода натворила немало бед. Фото: коллаж "Сегодня"

Мощный ливень затопил улицы Запорожья. Также ураган пронесся по Херсонской области. В Новой Каховке насчитали полсотни поваленных деревьев.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", в Запорожье непогода длилась всего час. Ливневки не справились с осадками.

А в Новой Каховке Херсонской области ветер был такой силы, что срывал деревья. К счастью, обошлось без жертв. Ветер добавил работы коммунальщикам. Они до ночи резали ветви.

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Кроме того, дожди и град синоптики сегодня, 4 августа, прогнозируют в западных, центральных и северных областях. А вот на востоке и юге будет сухо и жарко.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области разбушевалась непогода. В городе Первомайск началась гроза и мощный ливень.

Также напомним, в Карпатах молния попала в туристов, а Чернигов затопило.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев

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