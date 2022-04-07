Арестович розповів, як посиплеться правляча верхівка Росії

Радник голови Офісу Зеленського є офіцером військової розвідки

Олексій Арестович розповів, що відбувається у РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Військове командування РФ зараз приймає рішення поспіхом. Розколюватися верхівка РФ розпочне із МЗС.

Про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

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"Розколюватися верхівка РФ почне з МЗС. Дипломати вже приходять до правоохоронних органів, щоб "заробити собі на порятунок". Другими посипляться спецслужби – у них почуття розвинене", – прокоментував радник голови ВП.

Звірства російських окупантів під Києвом

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що, за словами Олексія Арестовича, російські окупанти можуть спробувати піти на штурм Харкова , але взяти місто вони не зможуть.

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Також ми інформували, що, за словами Олексія Арестовича, активна фаза війни має закінчитися до середини квітня.