Арестович: Росії нема чим взяти Харків

Штурм Харкова – це військове завдання, яке не вирішується

Олексій Арестович: "Я можу уявити собі спробу взяти Харків, але взятим Харків я уявити не можу". Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти можуть спробувати піти на штурм Харкова, але взяти місто вони не зможуть. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

"Як офіцер української розвідки, один з найінформованіших в Україні, я вам офіційно заявляю: брати Харків нічим. Це нерозв'язне військове завдання", – сказав Арестович.

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За словами радника голови Офісу Зеленського, Харків сьогодні готовий до оборони значно краще, ніж у той час, коли його безуспішно намагалася захопити величезна кількість російських елітних частин.

"Тобто тепер, коли Харків у 100 разів краще готовий до оборони, має практичний бойовий досвід, знає сильні та слабкі свої місця, й коли немає тиску від Сум, Києва та Чернігова з загрозою обійти ліворуч, праворуч тощо, ми вважаємо, що ворог захопить Харків? Ну це, якщо буде якась страшна третя хвиля, і невідомо звідки нашкребуть сили, котрі стріляються від неможливості завезти техніку, командири російських танкових бригад", – зазначив Арестович.

Він також припустив, як розвиватимуться події навколо Харкова.

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"Харків досі обстрілюють і обстрілюватимуть. Загроза Харкову – з напрямку Валуйки та Куп'янська. Там залізнична гілка. Навпроти Куп'янська ще до війни у Валуйках стояла Таманська дивізія. Вони спускаються звідти на Ізюм, щоб наступати", – каже Арестович.

Водночас він упевнений, що наступ ворога провалиться.

"Частини, які вийшли з Київської області, неможливо кинути в бій раніше ніж через тиждень при вкрай прискореному відновленні боєздатності, якого у російської армії зараз немає. Вони не можуть забезпечити їм повноцінний відпочинок, не можуть призвати резервістів. Ремонтних потужностей не вистачає, щоб полагодити розбиту військову техніку. Поповнити боєприпаси вони не можуть після дивовижних подій під Бєлгородом. Боєприпаси треба везти здалеку. Пальногова не вистачає", – розповів радник голови Офісу президента.

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Таким чином, за його словами, російські війська не спроможні захопити Харків. Солдати не зібрані, а гелікоптери окупантів регулярно збиваються бійцями ЗСУ.

"Харків обстрілюватимуть, безумовно, як і всю Україну, ракетними комплексами та артилерією з півночі і північного сходу. Харків можуть спробувати атакувати, тому що російські генерали виконуватимуть наказ Путіна, якщо такий є. Але взяти Харків – це військове завдання, яке не вирішується. Авіація буде збиватися, артилерія – придушуватись, наші війська як ходили, так і ходитимуть у контратаки. Я можу собі уявити спробу взяти Харків, але взятим Харків я уявити не можу", – резюмував Арестович.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що, за словами Олексія Арестовича, активна фаза війни має закінчитися до середини квітня.

Також Олексій Арестович розповів про наступ російських окупантів на Донецьку область від Ізюма.