Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Арестович: Росії нема чим взяти Харків

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 квітня, 16:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Штурм Харкова – це військове завдання, яке не вирішується
Олексій Арестович: "Я можу уявити собі спробу взяти Харків, але взятим Харків я уявити не можу". Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Арестович: "Я можу уявити собі спробу взяти Харків, але взятим Харків я уявити не можу". Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти можуть спробувати піти на штурм Харкова, але взяти місто вони не зможуть. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

"Як офіцер української розвідки, один з найінформованіших в Україні, я вам офіційно заявляю: брати Харків нічим. Це нерозв'язне військове завдання", – сказав Арестович.

Реклама

За словами радника голови Офісу Зеленського, Харків сьогодні готовий до оборони значно краще, ніж у той час, коли його безуспішно намагалася захопити величезна кількість російських елітних частин.

"Тобто тепер, коли Харків у 100 разів краще готовий до оборони, має практичний бойовий досвід, знає сильні та слабкі свої місця, й коли немає тиску від Сум, Києва та Чернігова з загрозою обійти ліворуч, праворуч тощо, ми вважаємо, що ворог захопить Харків? Ну це, якщо буде якась страшна третя хвиля, і невідомо звідки нашкребуть сили, котрі стріляються від неможливості завезти техніку, командири російських танкових бригад", – зазначив Арестович.

Він також припустив, як розвиватимуться події навколо Харкова.

Реклама

"Харків досі обстрілюють і обстрілюватимуть. Загроза Харкову – з напрямку Валуйки та Куп'янська. Там залізнична гілка. Навпроти Куп'янська ще до війни у Валуйках стояла Таманська дивізія. Вони спускаються звідти на Ізюм, щоб наступати", – каже Арестович.

Водночас він упевнений, що наступ ворога провалиться.

"Частини, які вийшли з Київської області, неможливо кинути в бій раніше ніж через тиждень при вкрай прискореному відновленні боєздатності, якого у російської армії зараз немає. Вони не можуть забезпечити їм повноцінний відпочинок, не можуть призвати резервістів. Ремонтних потужностей не вистачає, щоб полагодити розбиту військову техніку. Поповнити боєприпаси вони не можуть після дивовижних подій під Бєлгородом. Боєприпаси треба везти здалеку. Пальногова не вистачає", – розповів радник голови Офісу президента.

Реклама

Таким чином, за його словами, російські війська не спроможні захопити Харків. Солдати не зібрані, а гелікоптери окупантів регулярно збиваються бійцями ЗСУ.

"Харків обстрілюватимуть, безумовно, як і всю Україну, ракетними комплексами та артилерією з півночі і північного сходу. Харків можуть спробувати атакувати, тому що російські генерали виконуватимуть наказ Путіна, якщо такий є. Але взяти Харків – це військове завдання, яке не вирішується. Авіація буде збиватися, артилерія – придушуватись, наші війська як ходили, так і ходитимуть у контратаки. Я можу собі уявити спробу взяти Харків, але взятим Харків я уявити не можу", – резюмував Арестович.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що, за словами Олексія Арестовича, активна фаза війни має закінчитися до середини квітня.

Також Олексій Арестович розповів про наступ російських окупантів на Донецьку область від Ізюма.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18600
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1324
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Макс Левін - відомий український фотограф, документаліст, воєнкор: співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press… Його фото публікували Wall Street Journal і Time… Незважаючи на великий ризик, вирушив у район села Гута Межигірська (Київська обл.), щоб висвітлювати наслідки російської агресії, коли окупанти були ще там. Пізніше поліція знайшла Макса мертвим – потрапив під обстріл, але продовжував працювати…

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Українка, спортсменка і просто красуня - снайперка з позивним “Угольок”. Чорноброва брюнетка-воїн приховує обличчя і своє ім’я, бо така в неї військова професія. Героїня сьогоднішнього фронту потрапила до армії, бо хотіла, щоб її брат-військовий пишався нею. З 2017-го служить в батальйоні морської піхоти, де з перших днів заслужила на повагу завдяки сталевим нервам і витримці. Одна з найефективніших снайперів ЗСУ.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44216.93

Binance Coin (BNB)

427.83

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

116.56

Theta (THETA)

3.48

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.08

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Челсі

Сьогодні

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

Сьогодні

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти