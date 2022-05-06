Близьке оточення Путіна бажає його смерті – Грозєв

Нещодавно два олігархи обговорювали смерть президента РФ від передбачуваної хвороби і хотіли б, щоб це сталося

Христо Грозєв впевнений, що Путіну ніхто не бажає добра / Фото: Колаж: Сьогодні

У близькому оточенні президента Росії Володимира Путіна бажають його смерті. Вони "активно та пасивно" обмірковують, як скинути його з посади глави держави.

Про це розповів журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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За його словами, він чув запис розмови двох російських олігархів, які обговорювали смерть російського президента від передбачуваної хвороби та хотіли б, щоб це сталося.

"Нещодавно ми з колегами слухали запис одного дуже близького до Путіна олігарха, який іншому олігарху розповідає, що краще, щоб він помер від цього. І там називає якусь передбачувану хворобу, бо він нас знищив, він знищує Україну, він знищує Росію. Ось вони так думають, і це так і є", – сказав він.

При цьому Грозєв упевнений, що спроба усунення Володимира Путіна його оточенням трапиться, тому що до "ні в історії Росії та взагалі в історії світу, випадків, коли якийсь правитель нав'язує таку ціну" своїй політичній, силовій еліті та олігархам рішенням розпочати війну, яке не було погоджено.

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У знищеному Маріуполі окупанти готують "парад перемоги"

У Маріуполі окупанти масово роздавали людям георгіївські стрічки. Також росіяни "упорядкували" пам'ятники радянського періоду до святкування 9 травня і встановили на них таблички російською мовою " Жертвам фашизму".

"На тлі знищеного міста та голодних людей це виглядає цинічним святом на кістках", – повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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