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Близьке оточення Путіна бажає його смерті – Грозєв

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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6 травня, 18:20
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Нещодавно два олігархи обговорювали смерть президента РФ від передбачуваної хвороби і хотіли б, щоб це сталося
Христо Грозєв впевнений, що Путіну ніхто не бажає добра
Христо Грозєв впевнений, що Путіну ніхто не бажає добра / Фото: Колаж: Сьогодні

У близькому оточенні президента Росії Володимира Путіна бажають його смерті. Вони "активно та пасивно" обмірковують, як скинути його з посади глави держави.

Про це розповів журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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За його словами, він чув запис розмови двох російських олігархів, які обговорювали смерть російського президента від передбачуваної хвороби та хотіли б, щоб це сталося.

"Нещодавно ми з колегами слухали запис одного дуже близького до Путіна олігарха, який іншому олігарху розповідає, що краще, щоб він помер від цього. І там називає якусь передбачувану хворобу, бо він нас знищив, він знищує Україну, він знищує Росію. Ось вони так думають, і це так і є", – сказав він.

При цьому Грозєв упевнений, що спроба усунення Володимира Путіна його оточенням трапиться, тому що до "ні в історії Росії та взагалі в історії світу, випадків, коли якийсь правитель нав'язує таку ціну" своїй політичній, силовій еліті та олігархам рішенням розпочати війну, яке не було погоджено.

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У знищеному Маріуполі окупанти готують "парад перемоги"

У Маріуполі окупанти масово роздавали людям георгіївські стрічки. Також росіяни "упорядкували" пам'ятники радянського періоду до святкування 9 травня і встановили на них таблички російською мовою " Жертвам фашизму".

"На тлі знищеного міста та голодних людей це виглядає цинічним святом на кістках", – повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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