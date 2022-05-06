Подоляк попередив про плани Путіна у Маріуполі на 9 травня

У місті планують провести парад із українськими полоненими, а це порушення Женевської конвенції

Пололяк розповів про плани Путіна / Колаж "Сьогодні"

Російська Федерація готує у Маріуполі "парад полонених" на 9 травня. Для цього росіяни планують переодягнути у форму не лише військовополонених, а й громадянських людей. Росія порушує Женевську конвенцію.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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"24 серпня 2014 року в Донецьку відбувся "парад полонених". Тоді 50 бійців ЗСУ провели вулицями міста, закидаючи сміттям. Через 8 років Кремль вирішив повторити "спектакль" 9 травня у Маріуполі. Для цього окрім військовополонених планують переодягати у форму цивільних", – йдеться у повідомленні.

За словами Михайла Подоляка, в Україні фіксують кожного окупанта, який принижує та катує українських полонених.

"Це демонстративний глум із боку Росії над Женевською конвенцією. Україна фіксує кожного, хто займається приниженням та катуванням наших полонених. Зараз Книга катів оновлюється, але одного разу імена з неї почнуть викреслюватись. Ці злочини без терміну давності", – йдеться у повідомленні.

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Окупанти тримають українців у фільтраційних таборах

Чоловіки перебувають у фільтраційних таборах у тяжких умовах вже кілька днів. Також відомо про один випадок захворювання на туберкульоз серед чоловіків.

Людей тримають у спортивному залі, у них відібрали документи, видали папірці про проходження фільтрації Втім їх все одно не відпускають. Російські бойовики вирішують подальшу долю цих чоловіків.

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