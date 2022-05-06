Близкое окружение Путина желает его смерти – Грозев

В близком окружении президента России Владимира Путина желают его смерти. Они "активно и пассивно" обдумывают, как свергнуть его с поста главы государства.
Об этом рассказал журналист-расследователь Belingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону.
По его словам, он слышал запись разговора двух российских олигархов, которые обсуждали смерть российского президента от предполагаемой болезни и хотели бы, чтобы это случилось.
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"Недавно мы с коллегами слушали запись одного очень близкого к Путину олигарха, который другому олигарху рассказывает, что лучше, чтобы он умер от этого. И там называет какую-то предполагаемую болезнь, потому что он нас уничтожил, он уничтожает Украину, он уничтожает Россию. Вот они так думают. И это так и есть", – сказал он.
При этом Грозев уверен, что попытка устранения Владимира Путина его окружением случится, потому что к "нет в истории России и вообще в истории мира, случаев, когда какой-то правитель навязывает такую цену" своей политической, силовой элите и олигархам решением начать войну, которое не было согласовано.
В уничтоженном Мариуполе оккупанты готовят "парад победы"
В Мариуполе оккупанты массово раздавали людям георгиевские ленты. Также россияне "привели в порядок" памятники советского периода к празднованию 9 мая и установили на них таблички на русском языке "Жертвам фашизма".
"На фоне уничтоженного города и голодных людей это выглядит циничным праздником на костях", – сообщает советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.
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