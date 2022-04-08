Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Інтерв'ю

Генерал ЗСУ Маломуж розкрив план РФ щодо знищення власних солдатів

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 квітня, 01:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
РФ позбавляється м'ясників з Бучі і перекидає війська на Донбас
Генерал розповів, що за планом у росіян
Генерал розповів, що за планом у росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Міноборони повідомляє, що російські окупанти планують атакувати Харків та українські війська у зоні ООС. Військові адміністрації закликають мирних жителів цих областей, поки є така можливість евакуюватися. А в цей час РФ позбавляється м'ясників з Бучі.

Про це розповів генерал української армії Микола Маломуж в ефірі "Україна24" на YouTube-каналі.

Реклама

"Насамперед я хочу сказати, що росія стратегічно програла – і у військовому форматі, і в геополітичному і навіть у духовно-філософському, що вона хотіла нав'язати російський світ тут і свої порядки. Тобто це провал і зараз ми збираємо докази про їхні злочини, про зґвалтування, про тортури, про вбивства, про вкатування в землю людей... Це вже конкретні юридичні факти... Але росія програла щодо того, що вона не матиме майбутнього...Тепер уже однозначно вважають росію ворогом, злодієм, іншого вже формату не буде. Це найбільша оцінка та покарання історії", – сказав Маломуж.

За його словами, другий формат, закапування України, як передбачалося від 3 до 14 днів – Києва, Одеси та інших міст – не вдалося.

"Путін зараз прикривається, що все за планом. Нічого не за планом. Я прямо скажу, як керівник розвідки, який володіє інформацією... Вони давно хотіли захопити Україну політично чи такими ситуаціями, як сьогодні, за допомогою використання військ. Вони думали, що легко пройшлися Кримом, частково легко пройшлися Донбасом із втратами, це була стратегія спрацьована на знищення України. Це ми вже бачимо за конкретними фактами, за їхньою ідеологією, за виступами Путіна", – говорить в ефірі генерал.

Він пояснив, для чого сьогодні використовують резерви, які переміщуються з Бучі, Ірпеня, Гостомелю, східних регіонів з-під Сум.

Реклама

"Для чого? Для того, щоб ці люди, які мають уже досвід, вимазані повністю кров'ю. Вони скоїли величезний злочин, їм уже нема чого втрачати. І найголовніше, вони повністю залежать від керівництва росії... Вони перегрупуються і кидатимуть їх на найгарячіші напрями, щоб все ж таки відвоювати частини Донбасу, Луганської області...", – додав він.

Зеленський пообіцяв відновити всі межі України

Вся лінія державного кордону України буде відновлено. Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, передає прес-служба ВП Telegram-каналі.

"Прийде час, і буде відновлено всю лінію державного кордону України. І щоб це сталося швидше, ми повинні бути зосередженими, готовими сміливо дивитися в очі злу і відповідати на кожну злочинну дію проти України, проти наших людей, проти нашої свободи. Зло буде покарано", – сказав він.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18900
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 111
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1358
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник Мусієнко Сергій - керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдяки його професійності і винахідливості ворогу було завдано нищівних ударів на харківському напрямку. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43536.38

Binance Coin (BNB)

435.86

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

114

Theta (THETA)

3.45

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.92

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Реал

12 квіт

22:00

Челсі

2.20

3.55

3.05

Баварія

12 квіт

22:00

Вільярреал

1.30

5.50

9.80

Ліверпуль

13 квіт

22:00

Бенфіка

1.30

5.70

9.30

Атлетіко

13 квіт

22:00

Манчестер Сіті

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти