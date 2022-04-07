Зеленський: Кіпр може ввести більше санкцій проти росіян

За словами глави держави, потрібно зупиняти намагання громадян РФ обходити обмеження

Зеленський подякував народу Кіпру за допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу і політиків Кіпру. Він сказав, що російське керівництво досі не хоче шукати миру. У відповідь на всі переговорні пропозиції, які вже давно могли бути прийняті в інтересах миру та усіх в Європі, українська сторона чує лише словесну гру. Це означає, що потрібно зробити набагато більше – як на рівні Євросоюзу, так і на національному рівні, щоб зупинити війну.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

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"Мир – це безумовна цінність для кожного з нас, тому я вірю, що нам вдасться разом з вами забезпечити тиск на російське керівництво. Республіка Кіпр має надзвичайно могутні інструменти впливу на російське суспільство. Потрібно повністю закрити всі порти демократичного світу для російських суден. Це має бути спільне рішення на рівні Євросоюзу. Але на рівні вашої держави можна заморозити використання росіянами усіх належних їм яхт та інших суден, які є у ваших водах", – заявив Зеленський.

Він додав, що Кіпр може зупинити діючі привілеї для громадян Росії, починаючи від "золотих паспортів" для усіх росіян та закінчуючи подвійним громадянством для них.

"Можливо, якщо буде перевірено і чітко доведено, що окремі з них засуджують воєнні злочини і не мають на меті використовувати вашу юрисдикцію для уникнення санкцій та інших обмежень проти Росії, то лише тоді буде допустимо ставитись до цих людей як завжди", – сказав Зеленський.

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За його словами, потрібно зупиняти будь-які намагання російських громадян, які потрапили під санкції обходити ці обмеження.

"Потрібно зробити всю належну роботу, щоб підготувати Євросоюз до неминучого ембарго на постачання енергоносіїв з Росії. Не знаю, скільки ще воєнних злочинів мають відкритися, як це було у нашому місті Буча, перш ніж усі держави Євросоюзу зважаться на ембарго", – заявив президент України.

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Зеленський назвав сімку країн, які готові надати гарантії безпеки Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів країн, серед яких США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль, готові обговорювати список гарантій безпеки для України. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk.

"Зустрічі України з колом тих країн, які ми бачимо серед гарантерів безпеки для нашої держави (або є країни, які самі хочуть нас підтримати), не було, щоб сказати деталі і яка з держав на які гарантії готова. Але ця зустріч точно буде. Її підтвердили представники держав-гарантерів. Майбутніх. Це стосується США, Британії, Туреччини, Польщі, Німеччини, Франції, Ізраїлю. Це ще не всі, але це ті, які вже готові обговорювати список гарантій безпеки", – сказав Зеленський.

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