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Генерал ВСУ Маломуж раскрыл план РФ по уничтожению собственных солдат

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8 апреля, 01:24
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РФ избавляется от мясников из Бучи и перебрасывает войска на Донбасс
Генерал рассказал, что по плану у русских
Генерал рассказал, что по плану у русских / Фото: Коллаж: Сегодня

Минобороны сообщает, что российские оккупанты планируют атаковать Харьков и украинские войска в зоне ООС. Военные администрации призывают мирных жителей этих областей, пока есть такая возможность, эвакуироваться. А в это время РФ избавляется от мясников из Бучи.

Об этом рассказал генерал украинской армии Николай Маломуж в эфире "Украина24" на YouTube-канале.

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"В первую очередь я хочу сказать, что россия стратегически проиграла – и в военном формате, и в геополитическом и даже в духовно-философском, что она хотела навязать русский мир тут и свои порядки. То есть это провал и сейчас мы собираем доказательства про их преступления, про изнасилования, про пытки, про убийства, про вкатывания в землю людей. Это уже конкретные юридические факты. Но россия проиграла относительно того, что у нее не будет будущего...Теперь уже однозначно считают россию врагом, вором, другого уже формата не будет. Это самая будет большая оценка и наказание истории", – сказал Маломуж.

По его словам, второй формат, закапывание Украины, как предполагалось от 3 до 14 дней – Киева, Одессы и других городов – не удалось.

"Путин сейчас прикрывается, что все по плану. Ничего не по плану. Я прямо скажу, как руководитель разведки, который владеет информацией...Они давно хотели захватить Украину политически или такими ситуациями, как сегодня, с помощью использования войск. Они думали, что легко прошлись по Крыму, частично легко прошлись по Донбассу с потерями, это была стратегия сработана на уничтожение Украины. Это мы уже видим по конкретным фактам, по их идеологии, по выступлениям Путина", – говорит в эфире генерал.

Он объяснил, для чего сегодня используют резервы, которые перемещаются с Бучи, Ирпеня, Гостомеля, восточных регионов, из-под Сум.

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"Для чего? Для того, чтобы эти люди, которые имеют уже опыт, измазанные полностью кровью. Они совершили огромное преступление, им уже нечего терять. И самое главное, они полностью зависят от руководства россии...Они перегрупируются и будут бросать их на самые горячие направления, чтобы все таки отвоевать части Донбасса, Луганской области...", – добавил он.

Зеленский пообещал восстановить все границы Украины

Вся линия государственной границы Украины будет восстановлена. Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП в Telegram-канале.

"Придет время, и будет восстановлена ​​вся линия государственной границы Украины. И чтобы это произошло быстрее, мы должны быть сосредоточенными, готовыми смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие против Украины, против наших людей, против нашей свободы. Зло будет наказано", – сказал он.

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