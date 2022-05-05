Окупанти можуть влаштувати "парад полонених" у Маріуполі на 9 травня

Ситуація на території підприємства "Азовсталь" дуже важка

Українців можуть вивести на парад / Фото: Колаж: Сьогодні

Полонених чоловіків можуть змусити взяти участь у військовому параді РФ 9 травня, – розповів місцевий кореспондент Антон Попов.

Про це він сказав телеведучому Костянтину Лінчевському в ефірі загальнонаціонального марафону на YouTube-каналі "Україна 24".

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Близько двох тисяч українських чоловіків бойовики тримають у фільтраційних таборах селищ Новоазовськ та Безіменне.

За даними радника міського голови Петра Андрющенка, чоловіки перебувають у фільтраційних таборах в надважких умовах вже чотири доби. Також відомо про один випадок захворювання на туберкульоз серед чоловіків.

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Людей тримають у спортивному залі, в них відібрали документи, натомість видали папірці про проходження фільтрації. Втім, їх все одно звідти не відпускають. За словами Андрющенка, бойовики наразі вирішують подальшу долю цих чоловіків.

"Є кілька варіантів: їх можуть використовувати як робочу силу на розбирання завалів в Маріуполі та Новоазовську. Другий варіант: на них можуть вдягти військову форму та примусити приймати участь у параді на 9 травня, який планують провести в місті".

Ситуація на території підприємства "Азовсталь" вкрай важка, туди цілодобово сипляться снаряди і тривають бої. Українські оборонці дають відсіч ворогу.

"Вчора Міноборони України звітувало, що ворог не мав успіху під час штурму, але ми всі розуміємо, якою ціною українські захисники тримають оборону".

Вкрай важка ситуація і в самому місті.

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Ситуація у Маріуполі