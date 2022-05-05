Оккупанты могут устроить "парад пленных" в Мариуполе на 9 мая

Пленных мужчин могут заставить участвовать в военном параде РФ 9 мая, – рассказал местный корреспондент Антон Попов.
Об этом он сказал телеведущему Константину Линчевскому в эфире общенационального марафона на YouTube-канале "Украина 24".
Около двух тысяч украинских мужчин боевики держат в фильтрационных лагерях поселков Новоазовск и Безымянное.
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По данным советника городского головы Петра Андрющенко, мужчины находятся в фильтрационных лагерях в тяжелых условиях уже четыре дня. Также известно об одном случае заболевания туберкулезом среди мужчин.
Людей держат в спортивном зале, у них отобрали документы, издали бумажки о прохождении фильтрации. Впрочем, их все равно не отпускают. По словам Андрющенко, боевики решают дальнейшую судьбу этих мужчин.
"Есть несколько вариантов: их могут использовать как рабочую силу для разбора завалов в Мариуполе и Новоазовске. Второй вариант: на них могут надеть военную форму и заставить участвовать в параде на 9 мая, который планируется провести в городе".
Ситуация на территории предприятия "Азовсталь" крайне трудная, туда круглосуточно сыплются снаряды и продолжаются бои. Украинские защитники дают отпор врагу.
"Вчера Минобороны Украины отчитывалось, что враг не имел успеха во время штурма, но мы все понимаем, какой ценой украинские защитники удерживают оборону".
Крайне тяжелая ситуация и в самом городе.
Ситуация в Мариуполе
- Российская Федерация продолжает блокировать подразделения Украины в районе завода "Азовсталь". При этом были попытки штурмовых действий.
- 4 мая россияне прорвались на завод, который до этого бомбили и обстреливали. На "Азовстали" идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.
- В Мариуполе до сих пор очень тяжелая ситуация. В городе настоящая гуманитарная катастрофа.
- Российские оккупанты продолжают готовиться к параду. Враги разбирают завалы в центре города, в частности на месте драматического театра.
- 9 марта российские оккупанты сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Пострадали как минимум 17 человек – роженицы и персонал. Взрывы практически уничтожили здания.
- Спустя несколько дней одна из беременных женщин умерла вместе с нерожденным ребенком. Это была женщина с известного фото, которую выносили из больницы на носилках.
- В результате попадания авиабомбы в Мариуполе разрушен драматический театр. Там скрывалось от обстрелов огромное количество жителей города. Не все выжили. В Сети писали, что бомбоубежище в театре засыпало. К счастью, оно выдержало удар.
«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»