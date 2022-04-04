70 иностранных и украинских журналистов прибыли в Бучу, чтобы рассказать миру правду о резне

Группа из 70 иностранных и украинских журналистов сегодня, 4 апреля, приехали в Бучу, чтобы рассказать о зверствах российских оккупантов.
Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Группа из 70 иностранных и украинских журналистов в ожидании, пока следователи закончат свою работу и тела пятерых замученных украинцев будут вынесены из застенка. Мы собрали всех! От Японии до США! Чтобы весь мир видел, какие ужасные страдания терпит украинский народ, власти которого в 90-х годах отдали России массу оружия, получив взамен ничего не стоящие на деле гарантии безопасности", – написал он.
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Напомним, Антон Геращенко показал видео с места "захоронения" украинской семьи, жестоко убитой военными РФ в Киевской области.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме этого, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.