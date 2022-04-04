70 иностранных и украинских журналистов прибыли в Бучу, чтобы рассказать миру правду о резне

Они приехали, чтобы показать зверства оккупантов

В Бучу приехали журналисты со всего мира - от Японии до США. / Фото: Коллаж: Сегодня

Группа из 70 иностранных и украинских журналистов сегодня, 4 апреля, приехали в Бучу, чтобы рассказать о зверствах российских оккупантов.

Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Группа из 70 иностранных и украинских журналистов в ожидании, пока следователи закончат свою работу и тела пятерых замученных украинцев будут вынесены из застенка. Мы собрали всех! От Японии до США! Чтобы весь мир видел, какие ужасные страдания терпит украинский народ, власти которого в 90-х годах отдали России массу оружия, получив взамен ничего не стоящие на деле гарантии безопасности", – написал он.

Группа иностранных и украинских журналистов. Фото – https://t.me/Pravda_Gerashchenko.

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Напомним, Антон Геращенко показал видео с места "захоронения" украинской семьи, жестоко убитой военными РФ в Киевской области.

Зверства российских оккупантов под Киевом