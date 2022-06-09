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800 загиблих! У Генштабі ЗСУ назвали великі втрати РФ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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9 червня, 07:42
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Загалом участь у бойових діях в Україні брали близько 1800 військовослужбовців з однієї бригади
Українські захисники знищують військових РФ на території України. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські захисники знищують військових РФ на території України. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 9 червня російські окупанти зосереджують сили для наступу у напрямку населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове. Крім того, на Донецькому напрямку РФ завдала ракетного удару в районі Краматорська. Ворог також обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. Водночас Росія зазнає величезних втрат в Україні.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Обстановка суттєвих змін не зазнала.

  • У рамках перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил республіки Білорусь відпрацьовуються завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника.

  • На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону та обстрілювати з мінометів цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Чернігівської і Сумської областей.

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  • На Харківському напрямку ворог з метою підвищення стійкості оборони проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів. Для сковування дій сил оборони України веде інтенсивні артилерійські обстріли наших підрозділів. Крім того, противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтів, Руські та Черкаські Тишки, Коробочкіне, Асіївка, Чепіль та Уди.

  • На Слов’янському напрямку зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове. Ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дібрівне, Комишуваха та Курулька.

  • Використовуючи результати вогневого ураження, окупанти проводили наступальні та штурмові дії поблизу Богородичного та Довгенького, бойові дії тривають.

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  • На Донецькому напрямку ворог, окрім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі міста Краматорськ.

  • На Лиманському напрямку активних дій противник не вів. Обстріляв Тетянівку, Пришиб та Серебрянку.

  • На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.

  • Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєвєродонецьк.

  • На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції наших підрозділів зі ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір’я та Майорського. Завдав ракетно-авіаційних ударів по районах населених пунктів Верхньокам’янка, Золоте, Берестове, Слов’янськ та Нью-Йорк.

  • Використовуючи результати вогневого впливу, противник веде штурмові дії в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха.

  • У попередніх боях на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи першої та сотої окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу.

  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою сковування дій наших підрозділів здійснював обстріли з артилерії та мінометів по лінії зіткнення.

  • На Південнобузькому напрямку ворог застосував артилерію різних калібрів у районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка і Таврійське.

  • З метою покращення тактичного положення ворог готується до форсування водних перешкод. Вів повітряну розвідку БпЛА. Планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на Т-62. Додатково розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК "Точка-У".

  • За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

  • За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблих та близько 400 поранених. Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади.

ЗСУ знищують окупантів

Втрати росіян

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 31 500 (+140) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1393 (+3) одиниці;
  • бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) одиниць;
  • артилерійських систем — 703 (+9) одиниці;
  • РСЗВ — 213 (+6) одиниць;
  • засобів ППО – 96 (+0) одиниць;
  • літаків – 212 (+0);
  • вертольотів – 178 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6) одиниць;
  • крилатих ракет — 125 (+0);
  • кораблів/катерів — 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2406 (+1) одиниць;
  • спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються.

Як раніше повідомляла британська розвідка, запаси високоточних ракет ЗС РФ серйозно вичерпалися. Тому Росія зосередила зусилля своєї авіації на Донбасі.

Водночас українська розвідка дізналася, що російські військові готують плани втечі з України, оскільки командування не виводить їхні підрозділи із зони бойових дій і не надає навіть відпустки.

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ББМ 3429
ББМ
4
Артилерія 703
Артилерія
5
Засоби ППО 96
Засоби ППО
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РСЗВ 213
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
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