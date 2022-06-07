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Генштаб ЗСУ розкрив дані про круглу кількість відбитих атак ворога на Донбасі

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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7 червня, 07:26
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Загарбники спрямовують усі сили для наступу на українські населені пункти, але зазнають величезних втрат
ЗСУ розгромили окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
ЗСУ розгромили окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 7 червня російські окупанти проводять дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне. Також загарбники спрямовують сили для наступу на Ізюм та Слов'янськ. Вони намагаються просунутися у напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Водночас солдати РФ зазнають величезних втрат.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. У рамках створення південного оперативного командування передбачається збільшення чисельності збройних сил республіки Білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні.

  • На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп. З території РФ здійснено мінометні обстріли підрозділів наших військ в районах населених пунктів Ходине та Велика Писарівка Сумської області.

  • На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, прикордонних районів на північ від Харкова та стримуванні просування наших військ. Проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне.

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  • На Слов’янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ. Намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.

  • Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку з застосуванням БПЛА.

  • На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

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  • На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов’янська.

  • Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат.

  • На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.

  • З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів.

  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів.

  • На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки – по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки.

  • З метою відновлення втраченого положення ворог, за підтримки артилерії та армійської авіації, здійснив наступальні дії в напрямку Лозове – Біла Криниця, успіху не мав. Для уточнення позицій наших військ ворог вів повітряну розвідку БПЛА.

  • У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

  • За минулу добу захисник та захисниці України на Донецькому і Луганському напрямках відбито десять атак ворога, знищено один танк, три артилерійські системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Окупанти зазнають втрат в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

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Герої не вмирають!

Збили 5 літаків ворога... Підполковник В’ячеслав Єрко - командир ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації. Одним з перших вступив у повітряний бій з російськими військами. У цьому бою було збито 5 ворожих літаків. Єрко довелось катапультуватися зі своєї палаючої авіамашини, але росіяни пошкодили його парашут - льотчик загинув. Йому було 36. Герой України. Посмертно.

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