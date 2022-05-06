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9 травня близько. Арестович пояснив, чому РФ не припиняють штурм "Азовсталі"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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6 травня, 08:03
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На території заводу третя доба триває безперервні штурми та бої
Арестович розповів, навіщо окупантам "Азовсталь" / Колаж "Сьогодні"
Арестович розповів, навіщо окупантам "Азовсталь" / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти до 9 травня спробують захопити маріупольський комбінат "Азовсталь". Все для того, щоб піднести це, як "перемогу" для президента РФ Володимира Путіна. Зараз на території заводу третю добу продовжуються безперервні штурми та бої.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі програми "ФЕЙГІН LIVE".

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"Я чітко бачу бажання добити "Азов". Подати 9 травня "перемогу" над "Азовом", вони хочуть Путіну принести. Найкращий подарунок володарю – голова його ворога. Вони дуже хочуть це зробити, подивимося, вдасться чи ні. Зусилля роблять крайні, тому що я так зрозумів з повідомлень самого "Азова" та обороняючих "Азовсталь", що третю добу безперервні штурми йдуть і бої на території "Азовсталі" , – каже Олексій Арестович.

Зеленський просить ООН про евакуацію поранених із "Азовсталі"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонна розмова із Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Він попросив допомогти у вивезенні з "Азовсталі" всіх поранених.

Зеленський подякував Генеральному секретарю за його зусилля щодо евакуації українських громадян із "Азовсталі". Крім того, він поінформував Гутерріша про успішне проведення першого етапу, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 особу, та висловив надію на успішне продовження евакуаційної операції.

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