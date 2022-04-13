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Армен Гаспарян – адвокат геноциду. Чому у Росії відкрито закликають вбивати українців

Олександр Максюк Олександр Максюк Заступник подієвого лідера "Сьогодні"
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13 квітня, 14:01
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Офіс генпрокурора України оголосив одіозному публіцисту підозру у закликах до масового винищення мирних громадян

Слова Буча, Маріуполь, Бородянка, Макарів зараз знає вся планета. Військові злочини Росії проти цивільного населення в Україні шокували Захід. Риторика світових політиків змінюється незворотно. Президент США Джо Байден вже прямо назвав дії путінських військ – геноцидом. І це найстрашніше звинувачення, яке існує у сучасній історії. За ним неминуче будуть жорсткі заходи проти країни-агресорки.

Портал Сьогодні " з'ясовує, хто та як у Росії опинився у перших лавах проповідників людиноненависницької ідеології.

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Перша підозра

У вівторок, 12 квітня, дві силові структури – Офіс Генерального прокурора та СБУ - повідомили про підозру скандально відомому російському публіцисту Армену Гаспаряну. Його підозрюють у виготовленні та розповсюдженні матеріалів з пропагандою та закликами до геноциду (ч. 2 ст. 442 КК України ).

Формальним приводом для цього стала книга Гаспаряна "Денацифікація України. Країна невивчених уроків". Вона побачила світ у 2017 році. Можна звичайно дивуватися з оперативності української Феміди, але краще пізно, ніж ніколи...

"У своєму творі (автор – Ред.) системно просував твердження про неспроможність української держави, неповноцінність та другосортність української нації. Автор (Гаспарян – Ред.) закликав владу РФ провести так звану "денацифікацію" України, зокрема й шляхом військових дій на її території та забезпечення повного зовнішнього контролю.

Підозрюваний наголосив на необхідності початку "денацифікації", а по суті геноциду українського народу з кордонів так званих "ДНР" та "ЛНР", просуваючись далі по всій території України. Серед його ідей – фільтраційні та концентраційні табори для українців і навіть їхнє повне знищення", – так прокоментували ситуацію в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Але Армен Гаспарян свого часу лише переніс на папір думки Кремля, який, своєю чергою активно просунув його "творчість" у маси. Управління справами Президента РФ закупило цю книгу для вивчення та використання у громадській діяльності посадовими особами.

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Таким чином створювалася видимість об'єктивного ідеологічного обґрунтування імперських претензій Росії та, як показало життя, її майбутніх військових злочинів.

Про що саме книга

Вже в передмові автор взяв, як кажуть, з місця в кар'єр. За його твердженням, "нацисти України спочатку влаштували Майдан, а потім пішли війною на Донбас, де почали винищувати мирне населення".

Після цього автор провів псевдоісторичний екскурс, у якому відмовив українцям у праві на власну землю, і звинуватив більшовиків у створенні штучного утворення. Хрещеним батьком українського націоналізму Гаспарян призначив Австро-Угорську імперію, яка намагалася таким чином послабити позиції Росії.

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Також Гаспарян зумів ув'язати "денацифікацію України" із трагедією Голодомору. На його думку, "денацифікація – це порятунок від націоналістичного чаду. Але доти, доки у вас у головах існує Голодомор, жодного звільнення відбутися не може". Кінець цитати.

Автор також проводить тезу, що Україна це просто міф: "... Україна ніколи не була незалежною. Вона завжди була частиною Росії, Російської імперії, Радянського Союзу... Потім ви почали фізично вбивати росіян лише за те, що вони наважилися відстоювати своє російське походження. Як бути з цим?".

Ще один "рецепт" від Гаспаряна тотальної "денацифікації" "передбачає не лише громадянську ломку, в ході якої з людей доведеться навіть силою вибивати ті безглузді постулати, які їм прищеплювали впродовж останніх років. Це покарання всіх винних... Тобто "денацифікація" передбачає поряд з іншим зміну політичної еліти".

Брехня, як виправдання масових вбивств

Нагадаємо, опус Гаспаряна вийшов друком 5 років тому і за цей термін мракобісся в Росії зробило непогану кар'єру – від сортирної літератури до офіційної ідеології Кремля, про що стало ясно з програмної заяви головного пропагандистського каналу Росії.

Йдеться про статтю "Що Росія має зробити з Україною", яку опублікувало РІА "Новости" (сайт "Сьогодні детально аналізував цей опус у матеріалі "Заборонити слово Україна та репресувати ціле покоління – розкрито плани кремлівських нацистів, які б здивували Гітлера" – Ред.).

Матеріал російського агентства шокував весь цивілізований світ і, схоже, саме такого ефекту і домагався Кремль. Заходу чітко по-пацанячі дали зрозуміти, що для влади Росії не існує жодних моральних законів і табу.

У статті прямим текстом йшлося про те, що вирішити українське питання (до речі, Гітлер свого часу вирішував єврейське питання і світ знає це рішення за назвою Голокост - Ред.) треба остаточно, безповоротньо і не замислюючись про засоби.

Ось лише деякі цитати з рецепту кремлівських м'ясників.

  • "Окрім верхівки, винна і значна частина народної маси України, яка є пасивними нацистами. Вони підтримували нацистську владу і потурали їй. Справедливе покарання цієї частини населення можливе лише як несення неминучого тягаря справедливої війни".
  • "Наступна денацифікація цієї маси населення полягає у перевихованні, яке досягається ідеологічними репресіями".
  • "Спокута провини перед Росією за ставлення до неї як до ворога може реалізуватися тільки в опорі на Росію".
  • "Денацифікація неминуче буде й деукраїнізацією".
  • "Українізм – штучна антиросійська конструкція".
  • "Дебандеризації буде самої по собі недостатньо... тому денацифікація України – це і її неминуча деєвропеїзація".

Дійсний рецепт

Армен Гаспарян, розмірковуючи про "денацифікацію" України, звернувся до єдиного в історії такого прецеденту. Ось що він написав п'ять років тому:

"Під час денацифікації в Німеччині всі німці на підставі добровільно-примусового опитування були поділені на "незамішаних", "виправданих", "попутників", "винних" та "винних у вищій мірі". Ті, хто відмовлявся від участі в опитуванні був позбавлений продуктових карток. Далі для кожної групи були передбачені спеціальні судові палати, наприклад, винного могли відправити до робітничого табору на п'ять років або засудити до громадських робіт, конфіскувати у нього майно, позбавити виборчого права строком на п'ять років. Грошова сума при цьому могла змінюватись".

Замініть тут слово Німеччина на Росія, а німців – на росіян і ви отримаєте дієвий рецепт для лікування населення на 1/6 частини земної кулі.

Замість PS.

Санкція статті №442 КК України, за якою Гаспаряну оголошено підозру визначає таке покарання:

... частина 2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів – караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.

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Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

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