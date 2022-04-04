Джо Байден назвав Путіна варваром та воєнним злочинцем після "Бучанської різанини" (відео)

Америка продовжить посилювати санкції на Росію

Джо Байден назвав Володимира Путіна варваром після того, що сталося у Бучі. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден після звірячих убивств у Бучі заявив, що Америка продовжить посилювати санкції на Росію. Крім того, глава держави назвав Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Про це повідомляє CNN.

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"Путін – воєнний злочинець. Ми маємо збирати інформацію, надавати Україні зброю, щоб вони продовжували боротися, зібрати всі деталі, щоб це було справжньою судовою справою про воєнний злочин. Цей хлопець – варвар. Те, що відбувається у Бучі – обурливо, всі це бачили", – сказав Байден.

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