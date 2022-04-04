Джо Байден назвав Путіна варваром та воєнним злочинцем після "Бучанської різанини" (відео)

Президент США Джо Байден після звірячих убивств у Бучі заявив, що Америка продовжить посилювати санкції на Росію. Крім того, глава держави назвав Володимира Путіна воєнним злочинцем.
Про це повідомляє CNN.
"Путін – воєнний злочинець. Ми маємо збирати інформацію, надавати Україні зброю, щоб вони продовжували боротися, зібрати всі деталі, щоб це було справжньою судовою справою про воєнний злочин. Цей хлопець – варвар. Те, що відбувається у Бучі – обурливо, всі це бачили", – сказав Байден.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили багато мирних жителів, тіла жертв хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, у місті в братській могилі поховали 280 місцевих жителів, деякі убиті – підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.