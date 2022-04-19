Активізація бойових дій на сході: у Міноборони пояснили цілі окупантів

Російські льотчики з метою ураження об'єктів в Україні здійснили 49 вильотів

Окупанти продовжують ракетно-авіаційні удари / Колаж "Сьогодні"

Противник активізував наступальні дії у Східній операційній зоні. Все для того, щоб встановити повний контроль над Донецькоюта Луганською областями.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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"Основна мета – це спроба розгромити угруповання Об'єднаних сил, встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та утримати сухопутний коридор із тимчасово окупованою територією АР Крим", – йдеться у повідомленні.

Не припиняються також ракетно-авіаційні удари на цивільні об'єкти на всій території України.

"Противник виконав не менш ніж 49 літако-вильотів силами оперативно-тактичної та дальньої авіації ПКС РФ", – йдеться у повідомленні.

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Чи буде третя фаза війни в Україні, вирішить битва за Донбас

Від того, як розвиватимуться воєнні дії на Донбасі, залежить, яка буде наступна фаза війни, розповів позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Ця битва хоч і важлива і доля її визначить третю фазу війни, ця фаза буде такою ж провальною, як і перша фаза. За співвідношенням сил і засобів вона не дозволяє вирішити завдання, які поставили. Єдине, чим це виправдано з їхнього боку, – це політична воля, яка змушує їх військових гнати вперед, і нездатність їхніх військових пояснити, що вони не можуть виконати завдання, які перед ними поставлені", – сказав він.

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