РФ почала наступ на Донбас, але їй нічого не вдасться: заяви влади за 19 квітня

Російські окупанти розпочали другу фазу війни в Україні, у їхніх планах захопити схід країни

Припинення вогню не очікується / Фото: Колаж: Сьогодні

Триває 55 день війни Росії з Україною. Армія РФ зробила дві спроби прориву в Кремінній та ще в одному невеликому місті на сході країни. На Донбасі противник намагається атакувати позиції українських військових вже більш обдумано, ніж це було раніше

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РФ не зменшує темп

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі окупанти змінили тактику ведення бою.

"На сході та півдні нашої країни окупанти намагаються атакувати більш продумано, ніж це було раніше. Зараз російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. Значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не зганяли російських військових, будемо захищатися. Будемо боротися. Російська армія не зменшує темпи використання ракет проти України, хоча вже мала б усвідомити, що їй буде складно відновити ракетний запас в умовах уже чинних санкцій, без імпорту вони не можуть навіть це, а коли будуть закриті ще й всі лазівки, які використовуються для обходу санкцій, і запроваджено ще жорсткіші санкційні обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним", – розповів президент.

Взяти Донбас буде складно

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що російські окупанти намагаються повністю захопити схід України . Однак у них це не виходить.

"Рубіжне, Попасна, Сєверодонецьк. Вони оголосили, що взяли. Насправді не взяли, там ідуть вуличні бої. А Кремінна – це завдання відрізати ці населені пункти від великої землі. Другий напрямок — вони від Ізюма радісно прямують у напрямі Слов'янська та Краматорська. Барвінкове і так далі. Тисяч 25 військ, які хочуть радісно всіх перемогти. Район Авдіївки, щоб зімкнутися від Ізюму ", – розповів Арестович.

ООН не вірить у припинення вогню в Україні

Заступник генсека ООН з гуманітарних справ Мартін Гріффітс говорить про те, як розвиватиметься ситуація в Україні, залежить ще й від переговорного процесу з РФ. На його думку, найближчими тижнями розраховувати на припинення бойових дій не доводиться.

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"Припинення вогню з гуманітарною метою найближчим часом не передбачається. Однак це може статися за кілька тижнів — залежно від обставин на фронті та переговорів", – зазначив він.

Шлях України до ЄС

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поділився гарною новиною про те, що перша частина опитувальника для оцінки спроможності України набути статусу кандидата в члени ЄС вже заповнена та відправлена до Єврокомісії.

Ситуація в Україні 19 квітня