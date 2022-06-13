Андрющенко натякнув на великий успіх ЗСУ

За словами радника мера Маріуполя, російські окупанти у нестямі від злості

Петро Андрющенко захопився українськими захисниками. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що Збройні сили України мають успіхи на фронті. А в російських окупантів – "палає". І це не пов'язано з обстрілом Донецька 13 червня.

Про це Андрющенко сповістив у своєму Telegram-каналі.

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"Якщо моніторити спільноти окупантів, без офіційних повідомлень Генштабу завжди зрозуміло, коли ми маємо певні успіхи на фронті. Задовго до повідомлень. От сьогодні, судячи з усього, саме такий день. В окупантів "палає". Вірна ознака провалу десь. І Донецьк, що горить, тут ні до чого. Тут щось інше. Приємніше. Слава ЗСУ!" – написав радник мера.

ISW з'ясував ефективність контратак ЗСУ у Сєвєродонецьку

Контратаки ЗСУ у Сєвєродонецьку привертають туди більше уваги російських військових, що робить вразливими їхні позиції на інших напрямках. За останні 48 годин українські захисники витіснили росіян на східну околицю міста завдяки успішним контратакам. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські контратаки у Сєвєродонецьку, ймовірно, змусять російських командирів відправити в цей район додаткові підрозділи та техніку, щоб зупинити успіхи України", – кажуть експерти.

За їхніми словами, увага російських військ до Луганської області залишатиме вразливі місця на інших напрямках бойових дій, зокрема у Харківській області та вздовж південної лінії фронту.

В Інституті зазначили: ЗСУ, ймовірно, прагнуть використати зосередження РФ у Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках.

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Крім того, експерти вважають, що здатність ЗСУ успішно контратакувати Сєвєродонецьк свідчить про зниження бойової сили російських військ в Україні.

Раніше ми розповідали, що 30 травня українські війська штурмували село Давидів Брід на Херсонщині. Там можуть створити плацдарм та захопити трасу на Нову Каховку. Крім того, ЗСУ завдали ударів по техніці РФ поруч із Чорнобаївкою.