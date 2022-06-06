ISW з'ясували ефективність контратак ЗСУ у Сєвєродонецьку

Українські захисники витіснили росіян до східної околиці міста

ЗСУ відбивають окупантів від Сєвєродонецька. Фото: колаж "Сьогодні"

Контратаки ЗСУ у Сєвєродонецьку привертають туди більше уваги російських військових, що залишить вразливими їхні позиції на інших напрямках. За останні 48 годин українські захисники витіснили росіян на східну околицю міста завдяки успішним контратакам.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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"Українські контратаки у Сєвєродонецьку, ймовірно, змусять російських командирів відправити до цього району додаткові підрозділи та техніку, щоб зупинити успіхи України", – кажуть експерти.

За їхніми словами, увага російських військ до Луганської області залишатиме вразливі місця на інших напрямках бойових дій, зокрема у Харківській області та вздовж південної осі.

В Інституті зазначили: ЗСУ, ймовірно, прагнуть використати зосередження РФ у Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках.

Крім того, експерти вважають, що здатність ЗСУ успішно контратакувати Сєвєродонецьк також свідчить про зниження бойової сили російських військ в Україні.

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Генштаб повідомив про новий етап боїв за Сєвєродонецьк

Російські окупанти намагаються стримати українських військових на Донецькому напрямку, порушуючи системи логістичного забезпечення. Водночас тривають бойові дії за встановлення повного контролю за місто Сєвєродонецьк. Про це в Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

У Генштабі повідомили, що ворог завдав чотири ракетні удари з тактичного ракетного комплексу "Точка-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім цього, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар.

Водночас на Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка.

Також завдано авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки та Мирної Долини, а літаками Су-25 – по району населеного пункту Устинівка.

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