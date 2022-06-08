Арахамія написав листа про порятунок Абрамовичем 400 тисяч українців – The Times

Російський олігарх заручився допомогою українського нардепа, щоб позбутися санкцій, стверджують британські ЗМІ

Арахамія заступився за Абрамовича у суді / Фото: Колаж: Сьогодні

Учасник переговорів з Росією, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що російський олігарх Роман Абрамович допоміг врятувати сотні тисяч українців під час війни.

Як пише британське видання The Times, про це йдеться в листі Арахамії, який використовують адвокати Абрамовича при оскарженні в суді західних санкцій проти олігарха.

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Повідомляється, що Арахамія вказує на "позитивну роль" Абрамовича. За його словами, за допомогою російського олігарха були досягнуті домовленості щодо "гуманітарних коридорів, за допомогою яких було евакуйовано понад 400 тисяч мирних жителів".

"Його зусилля також призвели до низки обмінів військовополоненими, за допомогою яких було звільнено кілька сотень людей… Абрамович продовжує брати активну участь у переговорному процесі, а також підтримує гуманітарні зусилля", – цитує британське видання лист Арахамії.

Своєю чергою, адвокати російського мільярдера стверджують, що санкції обмежили можливості Абрамовича брати участь у мирних переговорах та гуманітарній діяльності.

Захист Абрамовича намагається довести, що санкції проти нього є дискримінаційними, непропорційними і засновані "на неправдивих звинуваченнях про його близькість до президента Путіна".

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Абрамович намагається помирити РФ з Україною

Олігарх Роман Абрамович став посередником у переговорах між Україною і Росією про завершення бойових дій.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що російський олігарх відіграє ключову роль у перемовинах.

"Щодо Романа Абрамовича, це практично офіційна інформація, що він є посередником, який займається забезпеченням переговорної логістики між групами, які досить прохолодно, м'яко кажучи, ставляться одна до одної — у нас же війна. І для того щоб сам переговорний процес був мобільнішим, конструктивнішим тощо — саме над цим працює Роман Абрамович", – повідомив Подоляк.

За даними розслідувачів Bellingcat, Романа Абрамовича і ще двох учасників переговорів навіть намагалися отруїти невстановленою хімічною речовиною.