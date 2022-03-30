Арахамія: Перший примірник вимог Росії на переговорах віддам до музею Перемоги

Учасник переговорної групи від України вважає перемовини у Стамбулі однією з перемог нашої країни на шляху дипломатії

Переговори у Стамбулі підтримав проукраїнський пікет. Фото Reuters

На перші перемовини України та Росії представники країни-агресора привезли ультимативні вимоги, які фактично означали капітуляцію, хоча саме цього слова у переданому папері і не було.

Про це розповів очільник української делегації Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24".

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Поки опубліковувати ці вимоги неможна, однак, обіцяє політик, одного дня Україна побачить цей документ, від якого "хотілось встати і піти".

"Я зберіг першою версію вимог російської сторони. Воно називалось "договір", але для мене це точно були умови капітуляції. Вони це передали нам у паперовому вигляді і я нам для Музею Перемоги залишу цей примірник. Наші західні партнери відзначають, що в перемовинах значний прогрес. Але, якщо українець побачить цей проміжний результат, там такого переможного аспекту не побачать. Ми в процесі", – зазначає Арахамія.

Серед важливих для України моментів, які відбулись у перемовинах, як зазначає Арахамія:

Змінилось місце з Білорусі на Стамбул.

Українську позицію поставили публічно, через що Росія вже не зможе імітувати процес перемовин.

"Були основні побоювання, що цей процес (переговорів – ред.) для того, щоб приховати військові дії і всім розповідати, що триває перемовний процес, тож давайте санкції нові не вводити. Така була тактика", – каже глава делегації. Тому дуже важливо було оприлюднити українську позицію – це звузило можливості Росії уникати справжнього діалогу.

Подоляк поділився позитивом після переговорів у Стамбулі

Учасник переговорів зазначив, що має оптимістичний прогноз щодо "стамбульських переговорів", і що ситуація з війною в Україні може на них вирішитися на нашу користь.