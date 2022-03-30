Подоляк поділився позитивом після переговорів у Стамбулі

Припинення військових дій в Україні може статися, якщо буде підписано договір про гарантії та безпеку з міжнародними партнерами

Подоляк розповів про те, як можна завершити війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна отримає величезну підтримку та захист в особі міжнародних партнерів, підписавши договір про гарантії та безпеку. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. під час брифінгу .

"Якщо ми підпишемо міжнародний договір про гарантії та безпеку, Україна нарешті матиме не лише свою армію, яка дуже сильно зараз воює, а ще підтримку в особі країн, які мають найсильніші армії, у тому числі з ядерним компонентом. майбутньому не буде вважати, що за 3-5 днів він пройде всю Україну. Щоправда, цього й сьогодні не відбулося, ми бачимо, що Російська Федерація не така вже й сильна, як виявилося, вона вміє воювати лише з мирними жителями", – сказав Подоляк .

Також він зазначив, що має оптимістичний прогноз щодо "стамбульських переговорів", і що ситуація з війною в Україні може на них вирішитися на нашу користь.

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Переговори України з РФ у Стамбулі

Глава МЗС України Дмитро Куліба назвав головні вимоги до РФ на переговорах у Туреччині:

Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.

Наразі за жодним пунктом сторони не домовилися.

Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.

Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів і пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що Україна наполягатиме на міжнародних гарантіях безпеки .