Арахамія заявив про значне зростання втрат серед захисників України

Ситуація змінилася на гірший бік за останні два тижні

Арахамія заявив про збільшення втрат ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Щодня на Донбасі гине або отримує поранення до 1000 українських військових. В середньому від 200 до 500 людей гине. Набагато більше поранених.

Про це заявив глава делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія, пише Axios.

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Як відомо, що президент Володимир Зеленський заявив 1 червня, що щодня гине від 60 до 100 українських військовослужбовців. За словами Арахамії, за останні два тижні це число значно зросло.

Він додав, що в українській армії зараз служать мільйон людей. Крім того, Україна має можливість закликати ще два мільйони. Тому, за словами Арахамії, ми маємо достатньо сил, щоб продовжувати боротьбу на Донбасі.

Арахамія пояснив, що Україні не вистачає зброї та боєприпасів, щоб протистояти Росії в "одній з найбільших битв 21 століття".

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"У нас є люди, які навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя", – додав глава переговорної делегації.

Україна не повідомляє загальну кількість втрат

За час повномасштабної війни було лише три повідомлення від президента Володимира Зеленського про втрати українських військових.

Так, 12 березня президент повідомив про 1300 загиблих захисників України.

А 16 квітня Зеленський заявив, що загинули близько 2500-3000 українських військовослужбовців.

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1 червня Зеленський повідомив, що щодня на фронті гинуть близько 60-100 захисників України. Ще півтисячі зазнають поранень.

9 червня глава Міноборони Олексій Рєзніков заявив, що щодня гинуть до сотні українських військових. Крім того, щодня одержують поранення до 500 військових.

Раніше радник голови ВП Олексій Арестович заявив, що кількість загиблих захисників України назвуть після закінчення війни, а зараз чекати появи таких даних не варто.