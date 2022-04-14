Арестович: армія РФ триматиме Харків у напівоблозі, але не зможе його взяти

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ніякого взяття Харкова російськими окупантами не буде, місто максимум триматимуть у напівоблозі.
Про це він розповів у інтерв'ю Марку Фейгіну.
"Можу сказати, що взяття не буде, тому що немає на це сили. Але ось загрози постійні – взяти Харків, як елемент інформаційно-психологічного впливу, будуть постійні, збільшуватимуться. А збільшуватимуться вони з однієї причини, щоб ми не перекидали війська з-під захисту Харкова на Ізюмський напрямок. Не підрізали шлях який російська армія намагається витягнути. Будуть обстріли артилерійські, це так. Харків триматимуть у напівоблозі такій, але взяти його нереально. А їхати чи не їхати кожен вирішує сам, я рекомендую в цьому сенсі слухати місцеву військово-цивільну адміністрацію і мера міста. Вони вирішать – так чи ні, що вам робити. Нададуть свої рекомендації", – сказав Арестович.
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Ситуація у Харкові
- Російські окупанти з артилерії закидали мінами спальні райони Харкова. 11 квітня рятувальники весь день утилізували та знешкоджували припаси.
- Окупанти з початку війни обстрілами знищили майже 2000 будівель у Харкові, з них майже 1700 житлових будинків.
- Російські військові, відступаючи, мінували будинки та автомобілі мирних жителів. Окупанти залишали розтяжки навіть у пральних машинах.
- Харків зазнав бомбардування новим видом зброї – снарядами, які безшумно спускаються на парашуті та не дають людям шансу по звуку визначити небезпеку.