Арестович: армия РФ будет держать Харьков в полуосаде, но не сможет его взять

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что никакого взятия Харькова российскими оккупантами не будет, город максимум будут держать в полуосаде.
Об этом он рассказал в интервью Марку Фейгину.
"Могу сказать, что взятия не будет, потому что нет на это силы. Но вот угрозы постоянные – взять Харьков, в качестве элемента информационно-психологического воздействия, будут постоянные, будут увеличиваться. А увеличиваться они будут по одной причине, чтобы мы не перебрасывали войска из-под защиты Харькова на Изюмское направление. Не подрезали путь, который российская армия пытается вытянуть. Будут обстрелы артиллерийские, это да. Харьков будут держать в полуосаде такой, но взять его нереально. А уезжать или не уезжать каждый решает сам, я рекомендую в этом смысле слушать местную военно-гражданскую администрацию и мэра города. Они решат – да или нет, что вам делать. Дадут свои рекомендации", – сказал Арестович.
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Ситуация в Харькове
- Российские оккупанты из артиллерии забросали минами спальные районы Харькова. 11 апреля спасатели весь день утилизировали и обезвреживали припасы.
- Оккупанты с начала войны обстрелами уничтожили почти 2000 зданий в Харькове, из них почти 1700 жилых домов.
- Российские военные, отступая, минировали дома и автомобили мирных жителей. Оккупанты оставляли растяжки даже в стиральных машинах.
- Харьков подвергся бомбардировке новым видом оружия – снарядами, которые бесшумно спускаются на парашюте и не дают людям шанса по звуку определить опасность.