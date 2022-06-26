Арестович та Гончаренко попередили про нові удари РФ по Києву сьогодні

Сьогодні у столиці буде надзвичайно небезпечний день, прогнозуються прильоти

Арештович та Гончаренко дали прогноз щодо Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська сьогодні будуть продовжувати обстрілювати Київ. Жителі міста повинні не нехтувати повітряною тривогою та дотримуватися правил безпеки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Не кажучи вже про інші міста", – повідомив він.

Водночас у своєму Telegram-каналі нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що особливо уважними до оголошення повітряної тривоги мають бути мешканці центру, зокрема урядового кварталу.

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"Сьогодні, будь ласка, реагуйте на повітряні тривоги. Особливо (!) мешканці урядового кварталу, Липок", – написав він.

Зазначимо, що 22 червня Арестович попереджавпро те, що 25 і 26 червня велика ймовірність того, що російські війська можуть завдати ракетних ударів по столиці. За його словами, це пов'язано з успішними діями ЗСУ у Чорному морі, а також з тим, що сьогодні відбудеться саміт G 7.

Обстріл українських міст