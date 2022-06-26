Арестович и Гончаренко предупредили о новых ударах РФ по Киеву сегодня

Российские войска сегодня будут продолжать обстреливать Киев. Жители города должны не пренебрегать воздушной тревогой и соблюдать правила безопасности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович.
"Сегодня весь день могут работать по Киеву. Не пренебрегайте мерами предосторожности. Не говоря уже о других городах", – сообщил он.
В то же время в своем Telegram-канале нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что особо внимательными к объявлению воздушной тревоги должны быть жители центра, в частности правительственного квартала.
"Сегодня, пожалуйста, реагируйте на воздушные тревоги. Особенно (!) проживающие в правительственном квартале, Липках", – написал он.
Отметим, что 22 июня Арестович предупреждал о том, что 25 и 26 июня велика вероятность того, что российские войска могут нанести ракетные удары по столице. По его словам, это связано с успешными действиями ВСУ в Черном море, а также с тем, что сегодня пройдет саммит G 7.
Ракетный удар по Киеву
Обстрел украинских городов
- Оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам. Было слышно два взрыва.
- Российские военные выпустили ракеты по Николаевской области, одна из них критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС.
- Оккупанты выпустили по Киеву 14 ракет, одна из которых попала в девятиэтажный дом и разрушила три этажа. В результате ракетного обстрела жители дома оказались под завалами.
- Также одна из ракет попала на территорию детского сада, к счастью, детей в тот момент там не было.
- Вскоре стало известно, что активисты зафиксировали запуск ракет с Беларуси. Также в направлении Украины летят три бомбардировщика.
- Поздним вечером 25 июня российские войска снова начали обстрел Харькова с территории Белгородской области РФ.