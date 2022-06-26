Арестович и Гончаренко предупредили о новых ударах РФ по Киеву сегодня

Сегодня в столице будет чрезвычайно опасный день, прогнозируются прилеты

Арестович и Гончаренко дали прогноз по Киеву / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска сегодня будут продолжать обстреливать Киев. Жители города должны не пренебрегать воздушной тревогой и соблюдать правила безопасности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Сегодня весь день могут работать по Киеву. Не пренебрегайте мерами предосторожности. Не говоря уже о других городах", – сообщил он.

В то же время в своем Telegram-канале нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что особо внимательными к объявлению воздушной тревоги должны быть жители центра, в частности правительственного квартала.

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"Сегодня, пожалуйста, реагируйте на воздушные тревоги. Особенно (!) проживающие в правительственном квартале, Липках", – написал он.

Отметим, что 22 июня Арестович предупреждал о том, что 25 и 26 июня велика вероятность того, что российские войска могут нанести ракетные удары по столице. По его словам, это связано с успешными действиями ВСУ в Черном море, а также с тем, что сегодня пройдет саммит G 7.

Обстрел украинских городов